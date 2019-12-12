Полиция не нашла тех, кто напал на журналистов moloko plus в Краснодаре. Зато пообещала вернуть изъятые 1,5 года назад журналы

Полиция Краснодара не нашла злоумышленников, напавших на журналистов накануне презентации журнала о терроризме moloko plus, но обещала вернуть авторам весь тираж издания

Во время самого мероприятия в помещение зашли полицейские и заявили , что к ним поступила информация о распространении экстремистской литературы и употреблении наркотиков. После этого они изъяли весь тираж издания для экспертизы.

Напомним, 15 июля 2018 года в «Типографии» проходила презентация «контркультурного альманаха о насилии» moloko plus. За день до мероприятия журналистку издания Софико Арифджанову и волонтера «Типографии» Анастасию Кхухуренко задержали люди в штатском, которые представились полицейскими. Они сказали, что проверяют некие материалы уголовного дела, однако в тот же вечер отпустили девушек. Кроме того, накануне презентации на Арифджанову и главного редактора moloko plus Павла Никулина напали неизвестные в масках, попытались отобрать рюкзак и распылили в лица газовый баллончик.

В том же июле 2018-го стало известно, что по факту нападения полиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст.115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений).

В начале ноября 2019 года портал Юга.ру направил запрос в ГУ МВД по Краснодарскому краю с вопросами о ходе дела. Спустя несколько дней пресс-служба ответила, что в результате проведения судебной лингвистической экспертизы в изданиях не обнаружили экстремистского содержания. В связи с этим в возбуждении уголовного дела отказали.

«Печатные издания будут возвращены законному владельцу в установленном законом порядке», — отметили в МВД.

Между тем, полиция не смогла установить лиц, причастных к нападению на журналистов, из-за чего расследование дела по статье 115-й приостановили.

«В случае поступления информации, необходимой для раскрытия преступления, дознание по данному уголовному делу будет возобновлено», — сообщили в пресс-службе.

Альманах moloko plus был основан в 2016 году как контркультурное издание, посвященное изучению разных форм насилия. С тех пор у издания было три выпуска: «Терроризм», «Наркотики» и «Революция».