В Краснодаре во время презентации полиция изъяла альманах moloko plus

В Краснодаре 15 июля прошла презентация альманаха moloko plus. На месте присутствовали сотрудники полиции

Куратор мероприятия Елена Ищенко рассказала порталу Юга.ру, что в культурный центр «Типография» пришли сотрудники полиции. «Они пришли вместе с двумя понятыми, которых они взяли с улицы. Один из понятых был в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские требуют конфисковать журналы moloko plus, однако даже не знают точное название журнала. По словам правоохранителей, якобы поступило сообщение, что в "Типографии" распространяют экстремистскую литературу и употребляют наркотики», — сказала Ищенко.

Она пояснила, что альманах moloko plus проверяли на экстремистское содержание в Москве и Калужской области. Он не внесен в список запрещенных. Экстремистской литературы в «Типографии» нет. «Полицейские без ордера на обыск осматривают помещение и требуют конфисковать журнал. Сейчас идут переговоры с оперуполномоченным отделения полиции, которому через адвоката передали три номера журнала. Он должен был отправить их на экспертизу», — добавила куратор мероприятия.

Главный редактор moloko plus Павел Никулин подтвердил порталу Юга.ру, что полиция намерена провести обыск. «У них есть заявление от некого гражданина, который считает, что здесь мы будем проводить пропаганду экстремизма и наркотиков. На основании этого они собираются рассматривать это пространство как место происшествия и хотят осмотреть его. Уголовно-процессуальный кодекс позволяет им рассмотреть детально место происшествия», — сказал он.

В «Типографии» приняли решение не отменять мероприятие. Презентацию альманаха провели в коридоре, рядом с помещением, где хранились журналы. Все это время присутствовала полиция. Во время презентации сотрудники правоохранительных органов изъяли со стола Никулина экземпляры журнала. После основной части выступления Павла Никулина полицейские вынесли все экземпляры альманаха из помещения под аплодисменты собравшихся.

После презентации Никулин поехал в отделение полиции, чтобы дать показания по поводу нападения и изъятия альманаха.

«После презентации мы поехали в отделение полиции. Там давали показания до 2:00, писали объяснения. Написали заявление о хулиганстве и покушении на разбой в связи с тем, что днем на журналистов напали. Сейчас назначена проверка. В течение трех дней должны принять решение о возбуждении уголовного дела или отказе», — рассказал порталу Юга.ру адвокат Алексей Аванисян. Он пояснил ситуацию с изъятием тиража альманаха. «Полиция изъяла журналы на основании протокола осмотра места происшествия. Мы пытались объяснить, что накануне правоохранители уже изымали по одному экземпляру журнала на проверку. Но они не стали нас слушать и забрали тираж. Сейчас литература направлена к специалисту, который проверит ее на наличие экстремистских материалов. Решение о возбуждении дела будет принято по результатам экспертизы. Также примут решение о возврате журналов. Мы сообщали полиции, что в Москве уже был проведен анализ, литература не была признана экстремистской», — добавил адвокат.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру отказались комментировать ситуацию.