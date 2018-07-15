Журналисты Павел Никулин и Софико Арифджанова сообщили, что на них напали в Краснодаре

В Краснодаре 15 июля неизвестные напали на главного редактора издания moloko plus Павла Никулина и журналистку Софико Арифджанову

Никулин рассказал, что это произошло на остановке. Вместе с ним стояла Арифджанова и местный житель. Журналист увидел, как к ним подходят два человека в медицинских масках и с газовыми баллончиками.

«Я сказал всем "Разбегаемся!" и побежал. За мной погнался один мужчина. У меня был рюкзак с вещами, в итоге меня догнали, толкнули в сторону забора и залили газом. Они, очевидно, боялись бить. Я спрятался в частном доме, мне там дали умыться. Потом я связался с Софико, она в безопасности и с адвокатом», — написал в своем telegram-канале Никулин.

Главный редатор издания добавил, что он с Арифджановой получил ожоги роговицы. Сейчас они поехали в травмпункт. По его словам, ситуацию на контроле держит адвокат.

Днем ранее Арифджанову и волонтера Культурного центра «Типография» Анастасию Кхухуренко задержали люди в штатском, которые представились полицейскими. Об этом на горячую линию ОВД-Инфо сообщала шеф-редактор moloko plus Юлиана Лизер. По ее словам, полицейские задержали Арифджанову якобы для проверки неких материалов уголовного дела. В этот же вечер девушек отпустили.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру не прокомментировали ситуацию.

В культурном центре в «Типография» 15 июля должна пройти презентация нового номера moloko plus. В группе центра в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что мероприятие, несмотря на инцидент, состоится.