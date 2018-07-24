По факту нападения на журналистов moloko plus в Краснодаре завели дело

Полиция возбудила уголовное дело о нападении на журналистов независимого издания moloko plus в Краснодаре накануне презентации издания

Как сообщали Юга.ру, презентация «контркультурного альманаха о насилии» moloko plus проходила в краснодарской «Типографии» 15 июля. Накануне мероприятия неизвестные в масках напали на главного редактора издания Павла Никулина и журналистку Софико Арифджанову, распылив им в лицо газовые баллончики. У Никулина нападавшие пытались отобрать рюкзак, в котором находилось все необходимое для презентации. А за день до этого Арифджанову и волонтера «Типографии» Анастасию Кхухуренко задержали для проверки неких материалов уголовного дела люди в штатском, которые представились полицейскими. В этот же вечер девушек отпустили.

По словам Аванесяна, нападавшие пока не установлены.

Дело возбуждено по ч.2 ст.115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений), сообщил адвокат Алексей Аванесян. Порталу Юга.ру он уточнил, что дело завел следственный отдел ОВД Центрального округа Краснодара.

Напомним, на презентацию пришли сотрудники полиции и, заявив, что к ним поступила информация о распространении экстремистской литературы и употреблении наркотиков, изъяли весь тираж издания. Он отправится на экспертизу.

Альманах moloko plus был основан в 2016 году Павлом Никулиным как контркультурное издание, посвященное изучению всех форм насилия. С тех пор вышли три выпуска: «Терроризм», «Наркотики» и «Революция».