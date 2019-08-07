В больнице Сочи от инсульта умер трехмесячный ребенок. Его родители решили не регистрировать сына, врачи его не осматривали

По данным следствия, в конце июня скорая доставила младенца в больницу в истощенном состоянии. В больнице ребенку назначили лечение но, несмотря на оказанную медпомощь, мальчик скончался, сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю. Следователи организовали проверку и выясняют условия жизни ребенка.

По информации источника «Комсомольской правды — Кубань» в правоохранительных органах, родители мальчика не зарегистрировали его после рождения. Они переехали в Сочи из Москвы в 2017 году и поселились в съемном доме в поселке Лоо. Супруги проводили мотивационные тренинги, 40-летний мужчина якобы мог видеть будущее, а его 35-летняя жена работала с энергетикой людей.

25 апреля у пары родился мальчик, роды принимал отец. На учет ребенка не поставили, никаких документов на него не оформили. Родители обусловили это тем, что не доверяют врачам, так как первая беременность закончилась выкидышем.

«По словам пары, роды прошли хорошо, с ребенком все было в порядке, каких-либо видимых повреждений у него не было. Малыша они кормили только грудным молоком», — рассказал источник.

23 июня мальчик впал в полусонное состояние, он не просыпался по 16 часов в сутки, стал быстро худеть. Через два дня родители обратились к врачам.

Медики установили, что у младенца произошел инсульт, он впал в кому, у него было сильное истощение и поражение головного мозга. 3 июля мальчик умер, не приходя в сознание.

«После вскрытия стало ясно, что ребенок страдал вялотекущей формой инфекции с проявлением тяжелой формы дистрофии органов, общей гипотрофией и патологией иммунной системы. Также было установлено внутримозговое кровоизлияние с прорывом крови в желудочки мозга и развитием отека, мозговой комой. Все это и стало непосредственной причиной смерти», — рассказал источник.

Родителям погибшего грозит уголовное дело по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности), добавил он.



В СКР уточнили, что процессуальное решение будет принято по окончании проверки.