Арестованного по делу о взятках замглавы минсельхоза Кубани госпитализировали
Заместитель министра сельского хозяйства Краснодарского края Ким Тертица, проходящий по делу о трех эпизодах получения взятки, госпитализирован из СИЗО
«Здоровье Тертицы в СИЗО резко ухудшилось, и 5 февраля его срочно госпитализировали в больницу», — сообщили порталу Юга.ру адвокаты чиновника.
Одна из адвокатов Гаянэ Арутюнян уточнила, что Тертицу госпитализировали в больницу Тлюстенхабля из-за проблем с почками
Кима Тертицу заподозрили в незаконном получении 3 млн рублей в мае. Ему предъявили обвинение по ст. 290 УК РФ (Получение взятки с использованием служебного положения) и взяли под стражу. Защитники Тертицы утверждают, что их подзащитный не брал деньги, а пакет с суммой нашли не в личном кабинете задержанного, а в приемной.
Также под следствием оказался подчиненный замглавы ведомтсва — начальник управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации Александр Пиунов.
Сначала против сотрудников минсельхоза возбудили уголовное дело по одному преступлению, однако позже следствие выявило новые эпизоды. Они касаются взяток за выдачу субсидий. Уголовные дела объединили в одно производство.
Защитники Тертицы также сообщили, что назначенные следствием и проведенные экспертизы (лингвистическая, фоноскопическая, химическая) свидетельствуют в пользу его невиновности. Адвокаты подавали жалобы о нарушении законных прав мужчины, которые, по их словам, остались без внимания.
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