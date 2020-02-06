Арестованного по делу о взятках замглавы минсельхоза Кубани госпитализировали

Заместитель министра сельского хозяйства Краснодарского края Ким Тертица, проходящий по делу о трех эпизодах получения взятки, госпитализирован из СИЗО

Одна из адвокатов Гаянэ Арутюнян уточнила , что Тертицу госпитализировали в больницу Тлюстенхабля из-за проблем с почками

«Здоровье Тертицы в СИЗО резко ухудшилось, и 5 февраля его срочно госпитализировали в больницу», — сообщили порталу Юга.ру адвокаты чиновника.

Кима Тертицу заподозрили в незаконном получении 3 млн рублей в мае. Ему предъявили обвинение по ст. 290 УК РФ (Получение взятки с использованием служебного положения) и взяли под стражу. Защитники Тертицы утверждают, что их подзащитный не брал деньги, а пакет с суммой нашли не в личном кабинете задержанного, а в приемной.

Также под следствием оказался подчиненный замглавы ведомтсва — начальник управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации Александр Пиунов.

Сначала против сотрудников минсельхоза возбудили уголовное дело по одному преступлению, однако позже следствие выявило новые эпизоды. Они касаются взяток за выдачу субсидий. Уголовные дела объединили в одно производство.