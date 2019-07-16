Суд продлил арест замглавы минсельхоза Кубани

Заместителя министра сельского хозяйства Краснодарского края Киме Тертице в мае заподозрили в незаконном получении 3 млн рублей. Ему предъявили обвинение по ст. 290 УК РФ (Получение взятки с использованием служебного положения) и взяли под стражу до 17 июля. По словам адвоката Тертице, его подзащитный не брал деньги, а пакет с 3 млн рублей нашли не в личном кабинете задержанного, а в приемной.

Однако Октябрьский районный суд 15 июля удовлетворил ходатайство следствия и продлил Тертице срок содержания под стражей до 17 сентября. По словам следователя, по делу еще не завершили допрашивать свидетелей, а также нет гарантии, что замминистра не попытается скрыться или оказать давление на участников процесса. При этом адвокаты настаивали на изменении меры пресечения на домашний арест из-за ухудшения самочувствия задержанного, сообщило 15 июля ТАСС.