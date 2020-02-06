В России может начаться дефицит чеснока. А может и не начаться

5 февраля в СМИ появилась информация о том, что из-за угрозы коронавируса России грозит дефицит чеснока. Мнения экспертов по этому поводу разделились

О дефиците чеснока заявили специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. По их данным, 80% чеснока в Россию экспортируется из Китая. При этом из-за опасности распространения коронавируса российские продавцы отказываются от закупок китайских продуктов. Также эксперты прогнозируют, что многие россияне будут скупать чеснок, чтобы бороться с заболеванием народными средствами, сообщила НСН.

Как пишет RT, заместитель министра Минсельхоза РФ Максим Увайдов опровергл журналистам эту информацию. «У нас приличный запас продуктов. Наши аграрии справятся с чесноком точно», — убежден Увайдов.

С чиновником согласился и председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. Он заявил, что в дефицита чеснока не предвидится. «Мы и до того, как Китай стал крупным производителем, не испытывали у нас в стране проблем с чесноком», — цитирует Шелица телеканал «360».