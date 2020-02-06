В России может начаться дефицит чеснока. А может и не начаться
5 февраля в СМИ появилась информация о том, что из-за угрозы коронавируса России грозит дефицит чеснока. Мнения экспертов по этому поводу разделились
О дефиците чеснока заявили специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. По их данным, 80% чеснока в Россию экспортируется из Китая. При этом из-за опасности распространения коронавируса российские продавцы отказываются от закупок китайских продуктов. Также эксперты прогнозируют, что многие россияне будут скупать чеснок, чтобы бороться с заболеванием народными средствами, сообщила НСН.
Как пишет RT, заместитель министра Минсельхоза РФ Максим Увайдов опровергл журналистам эту информацию.
«У нас приличный запас продуктов. Наши аграрии справятся с чесноком точно», — убежден Увайдов.
С чиновником согласился и председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. Он заявил, что в дефицита чеснока не предвидится.
«Мы и до того, как Китай стал крупным производителем, не испытывали у нас в стране проблем с чесноком», — цитирует Шелица телеканал «360».
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Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии от неизвестного возбудителя. К 6 февраля во всем мире заразились более 28 тыс. 296 человек, скончались 565 человек, выздоровели 1 тыс. 259 заболевших.
Роспотребнадзор рассказал о гигиене при гриппе, коронавирусной инфекции и ОРВИ. В частности, людям рекомендовали заплетать волосы, не обниматься и ничего не трогать руками, а также оставлять дома детей с кашлем и насморком.
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