В Госдуме поддержали требование россиян перевозить крупных домашних животных в салоне самолета
Председатель комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов 5 февраля предложил сажать животных в самолеты рядом с хозяевами
В конце января на борту самолета «Аэрофлота» из-за неправильной обработки багажа погибли два кота и еще одна кошка получила обморожение. После этого гражане потребовали изменить статус домашних животных с багажа на пассажира.
Член Госдумы Владимир Бурматов в начале февраля направил обращение в Минтранс с просьбой пересмотреть действующие правила перевозки домашних животных авиакомпаниями, сообщили «Известия».
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Парламентарий предложил увеличить параметры веса животных до 10 кг (сейчас в салоне самолета разрешено провозить животных весом не более 8 кг). Он объяснил это тем, что такие нормы приняты уже во многих странах мира.
Кроме того, Барматов предложил разрешить владельцам домашних животных выкупать соседнее кресло для установки более габаритной переноски и ее фиксации.
По словам депутата, в отдельных случаях также нужно разрешить питомцу лететь в ногах у хозяина. В первую очередь это предложение касается собак.
Как рассказали в Минтрансе, вопросы о перевозке животных в самолетах рассматривают в рамках межведомственной рабочей группы министерства, написал телеканал «360».
Юга.ру писали о некоторых законопроектах депутата и возглавляемого им комитета по экологии. Так, в 2018 году по их инициативе в российских городах, принимавших чемпионат мира по футболу, открыли временные приюты для бродячих собак. Кроме того, комитет по экологии разработал законопроект, запрещающий с 2020 года передвижные цирки. Также парламентарии причастны к закону, направленному на стимулирование предприятий и граждан к раздельному сбору отходов (он был принят в 2017 году). А в 2019 году депутаты внесли поправки, запрещающие сжигание непереработанного мусора.
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