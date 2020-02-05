В Госдуме поддержали требование россиян перевозить крупных домашних животных в салоне самолета

Председатель комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов 5 февраля предложил сажать животных в самолеты рядом с хозяевами

В конце января на борту самолета «Аэрофлота» из-за неправильной обработки багажа погибли два кота и еще одна кошка получила обморожение. После этого гражане потребовали изменить статус домашних животных с багажа на пассажира. Член Госдумы Владимир Бурматов в начале февраля направил обращение в Минтранс с просьбой пересмотреть действующие правила перевозки домашних животных авиакомпаниями, сообщили «Известия».

Парламентарий предложил увеличить параметры веса животных до 10 кг (сейчас в салоне самолета разрешено провозить животных весом не более 8 кг). Он объяснил это тем, что такие нормы приняты уже во многих странах мира. Кроме того, Барматов предложил разрешить владельцам домашних животных выкупать соседнее кресло для установки более габаритной переноски и ее фиксации.

По словам депутата, в отдельных случаях также нужно разрешить питомцу лететь в ногах у хозяина. В первую очередь это предложение касается собак. Как рассказали в Минтрансе, вопросы о перевозке животных в самолетах рассматривают в рамках межведомственной рабочей группы министерства, написал телеканал «360».