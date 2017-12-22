Госдума приняла закон о раздельном сборе мусора

Госдума РФ 22 декабря приняла закон, который закрепляет раздельный сбор мусора на территории страны и стимулирует предприятия и граждан к раздельному сбору отходов

Документ предусматривает, что территориальные схемы обращения с отходами перед утверждением должны будут проходить общественные обсуждения.

Теперь регионы будут обязаны проводить публичные слушания и согласовывать с местными жителями территориальные схемы размещения отходов, в том числе расположение полигонов, сортировочных станций, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов объяснил, что раньше не применяли раздельный сбор мусора из-за законодательных ограничений: чтобы поставить урны или баки и начать раздельно собирать отходы, было необходимо получить лицензию на такую деятельность. Теперь раздельное накопление отходов не нужно лицензировать.

«До 2020 года мы будем требовать, чтобы все территориальные схемы в регионах прошли публичные обсуждения и общественные слушания и чтобы позиция граждан была услышана», — заключил Бурматов.

Кроме того, регионы получили полномочия определять территориальные схемы размещения отходов, которые раньше согласовывались с Росприроднадзором на федеральном уровне, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, в мае 2017 года Госдуме представили законопроект, который будет стимулировать раздельный сбор отходов и сэкономит деньги граждан на вывоз мусора.

Ранее, в январе стало известно, что власти Краснодарского края разработали 30-летний план перехода на раздельный сбор мусора. Мэр Сочи Анатолий Пахомов 1 августа заявил, что курорт переведут на раздельный сбор мусора. В декабре в мэрии курорта заявили, что собираются назначить чиновника, ответственного за раздельный сбор мусора.