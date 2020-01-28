Янебагаж: Владельцы домашних животных требуют разрешить перевозить котов и собак в салонах самолетов

После гибели двух котов на рейсе «Аэрофлота» из-за неправильной обработки багажа интернет-пользователи потребовали изменить статус домашних животных с багажа на пассажира

Что произошло?

24 января Максим Чумаченко летел «Аэрофлотом» из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Шереметьеве. Молодой человек вез в багажном отделении трех котов породы американский колор-пойнт. Во время пересадки в Москве и получения багажа, он узнал, что две переноски сломались, питомцы погибли от травм при транспортировке, а третья кошка получила обморожение. Об этом Чумаченко рассказал зданию Baza.

Чего требуют люди?

На волне этой истории стала набирать популярность петиция «Мой пес — не чемодан!», созданная пользователем Анастасией Штейн. На момент публикации петицию подписало более 100 тыс. человек. Они требуют от авиакомпании «Аэрофлот» сменить статус животных во время перелета с «багаж» на «пассажир с особыми нуждами», соблюдать международные стандарты гуманного и безопасного обращения с животными IATA (LAR), сделать информацию о местонахождении и состоянии питомца доступной хозяину в любой момент после оформления на рейс.

В тексте петиции автор пишет, что «Аэрофлот» потерял ее пса Марвела, когда она летела с ним из Перми в Берлин с пересадкой в Москве.

«На стыковке мне сказали, что собака на борту и можно не переживать. Но это оказалось неправдой, и по прилету Марвела не оказалось в зоне багажа», — рассказала Штейн.

По словам девушки, сотрудники авиакомпании объяснили ситуацию словами: «Ваша собака для нас — чемодан. И мы, видимо, оставили его в Москве». В итоге пес прибыл в Берлин с задержкой в 6 часов.

«Собака была обезвожена и голодна, голос потерян от испуга. На то, чтобы оправиться от шока, потребовалось несколько дней. Мне тоже потребовалось обратиться к врачу и время, чтобы восстановиться от стресса», — написала Штейн.

Кроме того, девушка обратила внимание, что каждый второй перелет Марвела «Аэрофлотом» заканчивается тем, кто его переноска хорошего качества, которая соответствует всем международным стандартам IATA, ломается, но компания не компенсирует этот ущерб.

Как добавил телеканал «360», в это же время в интернете запустили флешмоб с тегами: #янебагаж, #янечемодан, #ядруг #япассажир. Люди делятся своим негодованием, требуют наказать виновных и изменить правила перевозки.

Как по правилам перевозят животных?

На сайте «Аэрофлота» опубликованы требования по перевозке домашних животных в салонах и багажном отсеке самолета.

Авиакомпания пишет, что принимает к перевозке комнатных прирученных животных, таких как кошки, собаки, птицы, а также служебных собак кинологической службы в качестве особого вида нестандартного багажа c оплатой по специальному багажному тарифу.

Хорьки, фретки, сурикаты, фенеки, лори, декоративные ежи, мини-кролики, игрунки и другие принимаются к перевозке в качестве особого вида нестандартного багажа, если они являются комнатными прирученными животными.

При этом собаки, относящиеся к брахиоцефальным породам (бульдог, мопс, пекинес, ши-тцу, боксер, грифон, бостон-терьер, бордосский дог, японский хин), грызуны (морская свинка, крыса, шиншилла, бурундук, белка, песчанка, соня, сурок, суслик, тушканчик и пр), пресмыкающиеся (черепаха, игуана, геккон, хамелеон, змея, ящерица, лягушка и пр.), членистоногие (насекомые, паукообразные, ракообразные), рыбы, морские и речные животные, требующие перевозки в воде, медведи, крупные приматы (гиббоны, орангутаны, горилла, шимпанзе и др.), дикие кошки (каракал, сервал, оцелот, камышовый кот, кот-рыболов, дальневосточный лесной кот, манул, андская кошка, чилийская кошка и др.), крупные хищники семейства кошачьих (ирбис, ягуар, лев, тигр, пантера, рысь, пума), больные и подопытные животные/птицы, животные, масса которых вместе с контейнером превышает 50 кг, к перевозке не допускаются.

Перевозить животных может только совершеннолетний дееспособный пассажир.

Животных можно перевозить в качестве особого вида нестандартного багажа в контейнере (клетке) в пассажирском салоне или в багажном отсеке. Для перевозки в пассажирском салоне в качестве контейнера может использоваться мягкая сумка-переноска закрытого типа.

Собаки, относящиеся к потенциально опасным породам (сторожевые, бойцовые), перевозятся только в багажном отсеке в клетках усиленной конструкции.

Каких животных разрешают брать в салон?

В салоне можно перевозить только животных весом не более 8 кг. Один пассажир имеет право перевозить в салоне только один контейнер, но в нем могут находиться несколько животных одного вида. Однако животные в контейнере должны иметь возможность лежать в естественной позе, вставать в полный рост и поворачиваться на 360 градусов, а общая масса животных вместе с контейнером не должна превышать 8 кг.

Открывать контейнер, вынимать животных и кормить их во время полета запрещено. Собакам, например, также запрещается справлять на борту естественные потребности, и независимо от породы, ее нужно перевозить в наморднике, в ошейнике и на поводке.

Служебную собаку кинологической службы и собаку-проводника, сопровождающую пассажира с инвалидностью по зрению, можно перевозить в салоне без контейнера. Они должны размещаться в зоне места пассажира, которого они сопровождают, и быть привязаны у его ног.

Пассажиру, перевозящему животное/птицу в салоне, предоставляется место только у иллюминатора.