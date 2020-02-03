Носки, BTS и финал «Игры Престолов». Что в твиттере предлагают добавить в Конституцию после идеи патриарха упомянуть в ней Бога

Патриарх Кирилл хочет упомянуть в Конституции Бога. В твиттере предложили свои варианты, что еще можно в нее внести.

Глава РПЦ выступил после литургии в храме Христа Спасителя с предложением добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге.«Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — пояснил свою идею патриарх Кирилл.

В поддержку инициативы патриарха выступил и депутат Госдумы Виталий Милонов. Он недоволен тем, что о существовании Бога знает абсолютное большинство людей, но в Конституции об этом нет ни слова.

В этот же день в твиттере люди стали предлагать свои варианты того, что еще можно добавить в Конституцию. Например, были мысли внести в нее упоминания о йогурте, песнях известных групп и даже о собственном отце. Юга.ру собрали некоторые предложения.