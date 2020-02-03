Носки, BTS и финал «Игры Престолов». Что в твиттере предлагают добавить в Конституцию после идеи патриарха упомянуть в ней Бога
Патриарх Кирилл хочет упомянуть в Конституции Бога. В твиттере предложили свои варианты, что еще можно в нее внести.
Глава РПЦ выступил после литургии в храме Христа Спасителя с предложением добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге.«Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — пояснил свою идею патриарх Кирилл.
В поддержку инициативы патриарха выступил и депутат Госдумы Виталий Милонов. Он недоволен тем, что о существовании Бога знает абсолютное большинство людей, но в Конституции об этом нет ни слова.
В этот же день в твиттере люди стали предлагать свои варианты того, что еще можно добавить в Конституцию. Например, были мысли внести в нее упоминания о йогурте, песнях известных групп и даже о собственном отце. Юга.ру собрали некоторые предложения.
Я считаю, в Конституцию давно пора добавить упоминание о носках, поскольку в России многие носят носки.— Anton Danilov (@neverangryman) February 1, 2020
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А можно попросить в Конституцию РФ добавить, чтобы в Пятёрочках всегда работали не менее трёх касс?— Michael Avrinsky (@gsl2k10) January 22, 2020
Добавить в конституцию лавровый лист и перец по вкусу— маячок антихриста (@veritas_z) February 1, 2020
Давайте впишем в Конституцию, что финал Игры Престолов не оч. я думаю все с этим согласны, почему бы не добавить? Хотелось бы ещё видеть там законодательный запрет на ношение сланцев с носками. Вообще хорошо, что в конституцию можно записать теперь всё что угодно, мне нравится— кофе будешь? (@L79913) February 1, 2020
Предлагаю добавить в конституцию обозначение цвета неба голубым, а травы зелёным. Основной закон всё же, там должны быть прописаны такие фундаментальные вещи.— Maison ☭ (@maisonj155) January 30, 2020
Еще в России очень много трансформеров прошу добавить и это в Конституцию https://t.co/RLiqStIIuU— Helen Primeless (@HPrimeless) February 1, 2020
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В конституцию предложили добавить -— Александр срмк (@a_srmk) January 30, 2020
1. Не оставлять пакеты с мусором в подъезде.
2. "Только спросить" в очередях.
3. Запрет парковать на тротуаре и блокируя кого-то.
4. Носить носки с сандалями.
Вы за какой?
Пользуясь случаем, предлагаю добавить в Конституцию упоминание о моём Бате.— Виталя Иотка (@iotka_vitaliy) February 2, 2020
А чё нет? Я хотя бы видел его в 10 лет, он точно существует.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил добавить в Конституцию упоминание о Боге, поскольку в России много верующих— Мысли Перзидента (@VVP2_0) February 1, 2020
В России много пьющих. Нужно добавить в Конституцию упоминание о водке.
посеольку в россии много килжоев предлагаю добавить в конституцию вен ай воз э янг бой май фазер тук ми инту зе сити ту си э марчинг бэнд https://t.co/exOVL2pgNB— винтер герл’НАБИЛА СКРИМЕРА’159 (@holycowbucky) February 2, 2020
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Что в твиттере предлагают добавить в Конституцию после идеи патриарха упомянуть в ней Бога
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