Носки, BTS и финал «Игры Престолов». Что в твиттере предлагают добавить в Конституцию после идеи патриарха упомянуть в ней Бога

Краснодарский край, Вся Россия
Юга.ру

Распечатать

  • © Коллаж Дмитрия Пославского, Юга.ру. В коллаже использована картина Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (по лицензии Public Domain)

Патриарх Кирилл хочет упомянуть в Конституции Бога. В твиттере предложили свои варианты, что еще можно в нее внести.

Глава РПЦ выступил после литургии в храме Христа Спасителя с предложением добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге.«Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — пояснил свою идею патриарх Кирилл.

В поддержку инициативы патриарха выступил и депутат Госдумы Виталий Милонов. Он недоволен тем, что о существовании Бога знает абсолютное большинство людей, но в Конституции об этом нет ни слова.

В этот же день в твиттере люди стали предлагать свои варианты того, что еще можно добавить в Конституцию. Например, были мысли внести в нее упоминания о йогурте, песнях известных групп и даже о собственном отце. Юга.ру собрали некоторые предложения.

Как вы думаете, что еще необходимо добавить в Конституцию? Пишите свои варианты в комментариях ⬇️

Законопроекты Патриарх Кирилл политика Социальные сети

Призываем вас не относиться к рубрике «Жара» слишком серьезно. Здесь не про фактчекинг и аналитику, здесь про иронию и абсурд, который нас подчас окружает. И если мы здесь цитируем какие-то источники — не факт, что мы им искренне верим. Напомним, что настоящую ленту новостей вы можете ежедневно читать тут.

Новости

Во Владикавказе напали на журналиста, приняв его за закладчика. И отпустили, посоветовав одеваться «как местный»
В Краснодаре выпустили из СИЗО хирурга Алену Верди. Эксперты решили, что она не причинила тяжкий вред здоровью пациентов
В Сочи демонтируют незаконно построенный искусственный остров на дне моря
На Кубани и в Адыгее объявили экстренное предупреждение по непогоде
Развитие электротранспорта на Кубани. Что обещали власти и что из этого получилось?
Майкоп частично остался без горячей воды из-за аварии

Лента новостей

Родителям учеников компенсировали ущерб от пожара в краснодарской школе

Статьи

Носки, BTS и финал «Игры Престолов»

Что в твиттере предлагают добавить в Конституцию после идеи патриарха упомянуть в ней Бога

Российский инвестфорум в Сочи перенесли из-за угрозы коронавируса
Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале