В центре Краснодара сгорели три машины

Напомним, в середине декабря в Юбилейном микрорайоне Краснодара сожгли автомобиль службы доставки. Кроме того, поздно вечером 19 декабря в Краснодаре неизвестный человек поджег автомобиль и скрылся.

Спасателям в 7:39 поступило сообщение о возгорании трех машин на пересечении улиц Октябрьской и Буденного. Пожарные тушат огонь на площади 20 кв. метров, информация уточняется, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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