В центре Краснодара сгорели три машины
В Краснодаре утром 4 февраля произошел пожар в трех машинах
Спасателям в 7:39 поступило сообщение о возгорании трех машин на пересечении улиц Октябрьской и Буденного. Пожарные тушат огонь на площади 20 кв. метров, информация уточняется, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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