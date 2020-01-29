В Краснодаре задержали поджигателей вахтовых автобусов

Краснодарский край

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Полиция задержала двух жителей Краснодара, подозреваемых в поджоге вахтовых автобусов, перевозивших работников «дочки» «Магнита»

Семь автобусов сгорели в ночь на 19 января в станице Динской, Некрасовской (Усть-Лабинский район), Старокорсунской и в Немецкой Деревне в Краснодаре. Все они находились на стоянках, внутри никого не было, при пожарах никто не пострадал. Автобусы занимались перевозкой работников тепличного комплекса «Зеленая линия», возводимых компанией «Магнит».

В Краснодаре сгорели два автобуса Mercedes–Benz. Их владельцы сообщили в полицию, что неизвестные подожгли транспортные средства и скрылись. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на территории парковки, изъяли следы пальцев рук.

После установления подозреваемых силовики провели в их домах обыски, где изъяли канистры и перчатки, используемые при поджоге. В результате задержали двух краснодарцев 34 и 35 лет.

На них завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Поджигателям грозит до пяти лет лишения свободы. На период предварительного следствия их заключили под стражу. Сотрудники полиции выясняют, причастны ли задержанные к другим преступлениям, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю 29 января.

Напомним, руководство предприятия ранее заявило, что компании стали поступать угрозы после выигрыша тендера на перевозку. За день до поджогов автобусы в разных местах закидали камнями, пытались их сломать, одному из водителей брызнули в лицо из баллончика. 

«Магнит» Краснодар Пожары Полиция Транспорт

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