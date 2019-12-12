В Юбилейном микрорайоне Краснодара сожгли автомобиль службы доставки

В Краснодаре расследуют умышленный поджог автомобиля в одном из дворов Юбилейного микрорайона

Инцидент произошел около 3 часов ночи 10 декабря у здания по ул. 70 лет Октября 34/3.

«Поступило сообщение, что неизвестные подожгли принадлежащий юрлицу автомобиль "Лада Гранта", пожарные потушили огонь, который повредил более 50% автомобиля. В ходе проверки установлен факт умышленного поджога», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

После произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Владелец соседнего с ЧП помещения рассказал, что у него есть видео, как неизвестный облил на автомобиль жидкостью, а после поджег, пишет телеграм-канал «Туподар Краснодар».