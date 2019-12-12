В Юбилейном микрорайоне Краснодара сожгли автомобиль службы доставки

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре расследуют умышленный поджог автомобиля в одном из дворов Юбилейного микрорайона

Инцидент произошел около 3 часов ночи 10 декабря у здания по ул. 70 лет Октября 34/3.

«Поступило сообщение, что неизвестные подожгли принадлежащий юрлицу автомобиль "Лада Гранта", пожарные потушили огонь, который повредил более 50% автомобиля. В ходе проверки установлен факт умышленного поджога», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

После произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Владелец соседнего с ЧП помещения рассказал, что у него есть видео, как неизвестный облил на автомобиль жидкостью, а после поджег, пишет телеграм-канал «Туподар Краснодар».

Как писали Юга.ру, 12 декабря в Краснодаре загорелся школьный автобус, в октором были дети.

Автомобили Краснодар Пожары

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Юбилейном микрорайоне Краснодара сожгли автомобиль службы доставки
Адыгейская больница получила аппарат для лечения болезней сосудов головного мозга и инфарктов
Полиция не нашла тех, кто напал на журналистов moloko plus в Краснодаре. Зато пообещала вернуть изъятые 1,5 года назад журналы
В Краснодаре водитель грузовика насмерть сбил женщину с велосипедом
Мэрия Краснодара не может бороться с незаконными ларьками во дворах многоэтажек, поэтому призвала горожан жаловаться на них в суд
Стали известны возможные причины падения вертолета на Кубани и имена погибших пилотов

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале