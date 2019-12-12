В Юбилейном микрорайоне Краснодара сожгли автомобиль службы доставки
В Краснодаре расследуют умышленный поджог автомобиля в одном из дворов Юбилейного микрорайона
Инцидент произошел около 3 часов ночи 10 декабря у здания по ул. 70 лет Октября 34/3.
«Поступило сообщение, что неизвестные подожгли принадлежащий юрлицу автомобиль "Лада Гранта", пожарные потушили огонь, который повредил более 50% автомобиля. В ходе проверки установлен факт умышленного поджога», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.
После произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Владелец соседнего с ЧП помещения рассказал, что у него есть видео, как неизвестный облил на автомобиль жидкостью, а после поджег, пишет телеграм-канал «Туподар Краснодар».
Как писали Юга.ру, 12 декабря в Краснодаре загорелся школьный автобус, в октором были дети.
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