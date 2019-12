В Краснодаре неизвестный облил машину бензином и поджег ее

View this post on Instagram

Ночью в Краснодаре неизвестный облил чужую машину бензином и поджег её. ⠀ «19.12.19 в 23.51 по улице Академической какой-то не известный человек с канистрой поджег нашу машину. Машина восстановлению не подлежит! Власти, да что же это за беспредел в нашем городе! 90-е года вернулись?! Спишь дома и боишься, а что будет следующим. Дом?!» — рассказывает владелец автомобиля.