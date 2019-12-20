В Краснодаре неизвестный облил машину бензином и поджег ее

В Краснодаре поздно вечером 19 декабря неизвестный человек поджег автомобиль и скрылся

Преступление произошло в 23:51 на улице Академической, 60. По кадрам с камер видеонаблюдения видно, как к машине подошел человек в белом костюме и с канистрой. Он облил машину бензином и поджег ее, рассказал автор публикации в паблике «Типичный Краснодар» в инстаграме.

На месте работала следственно-оперативная группа, которая изъяла записи с камер видеонаблюдения. В полиции составили ориентировку и ищут злоумышленника, сообщил 20 декабря начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. Ущерб владельцам составил 600 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Напомним, в январе в Сочи задержали мужчину, который умышленно поджег шесть машин.