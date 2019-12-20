В Краснодаре неизвестный облил машину бензином и поджег ее
В Краснодаре поздно вечером 19 декабря неизвестный человек поджег автомобиль и скрылся
Преступление произошло в 23:51 на улице Академической, 60. По кадрам с камер видеонаблюдения видно, как к машине подошел человек в белом костюме и с канистрой. Он облил машину бензином и поджег ее, рассказал автор публикации в паблике «Типичный Краснодар» в инстаграме.
На месте работала следственно-оперативная группа, которая изъяла записи с камер видеонаблюдения. В полиции составили ориентировку и ищут злоумышленника, сообщил 20 декабря начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. Ущерб владельцам составил 600 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Напомним, в январе в Сочи задержали мужчину, который умышленно поджег шесть машин.
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Ночью в Краснодаре неизвестный облил чужую машину бензином и поджег её. ⠀ «19.12.19 в 23.51 по улице Академической какой-то не известный человек с канистрой поджег нашу машину. Машина восстановлению не подлежит! Власти, да что же это за беспредел в нашем городе! 90-е года вернулись?! Спишь дома и боишься, а что будет следующим. Дом?!» — рассказывает владелец автомобиля.
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