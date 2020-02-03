На Кубани из-за дождей объявили экстренное предупреждение по подъему уровня воды в реках

Краснодарский край

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В Краснодарском крае из-за осадков 3 и 4 февраля ожидается подъем воды в реках, объявлено экстренное предупреждение

По данным краевого гидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 3 февраля, а также 4 февраля из-за сильных осадков на Кубани ожидается подъем уровня воды в местных реках, местами с превышением неблагоприятных отметок. Изменение уровня прогнозируется в юго-западных и юго-восточных притоках реки Кубани, а также в реках Черноморского побережья — от Анапы до Магри.

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МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовало при внезапном наводнении занять безопасное место на возвышении и быть готовым к эвакуации по воде. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам: 101, 8 (861) 268-64-40.

Ранее Юга.ру писали о том, что неделя в Краснодарском крае начнется с сильного ветра.

МЧС Наводнения Погода Происшествия Река Кубань Черное море

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На Кубани из-за дождей объявили экстренное предупреждение по подъему уровня воды в реках

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