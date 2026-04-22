В 2026 году аэропорты юга России стали лидерами по количеству введения ограничений на полеты

Аэропорты Краснодара и Сочи вошли в топ авиагаваней по количеству введения плана «ковер». При этом в апреле его стали объявлять в два раза чаще

21 апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, в каких аэропортах страны с начала 2026 года чаще всего вводились ограничения на полеты. Первое место заняла авиагавань Краснодара (47 раз), второе — Калуги (39 раз), третье — Сочи (37 раз). Также в топ-10 вошли аэропорты Саратова, Геленджика, Волгограда, Москвы (Внуково), Пензы, Санкт-Петербурга и Самары.

АТОР отметила, что всего с января 2026 года в авиагаванях вводился план «ковер» более 450 раз. В январе чаще всего не принимал и не отправлял самолеты аэропорт Краснодара, в феврале — Калуги и Волгограда, а в марте — Сочи. При этом в апреле ситуация ухудшилась: к 20 числу ограничения вводились уже более 160 раз — это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период марта.