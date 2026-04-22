В Краснодаре родители старшеклассников тратят на репетиторов в среднем 6 тыс. рублей в неделю — опрос

  © Фото freepik, ru.freepik.com
Родители старшеклассников из Краснодара рассказали, сколько тратят на репетиторов в неделю

22 апреля сервисов для поиска работы и подбора персонала SuperJob поделился результатами опроса, который провели среди родителей старшеклассников из Краснодара. У них узнали, сколько денег они тратят на репетиторов в неделю.

Сервис выяснил, что чем старше становится ребенок, тем чаще приходится прибегать к услугам репетиторов. Согласно полученным данным, оплачивают занятия с частными педагогами 29% родителей учеников 7-8 классов, 52% семей учеников 9 классов и 56% семей учеников 10-11 классов.

Для школьников 7-8 классов репетиторы чаще всего требуются по алгебре, геометрии, английскому и русскому языкам, литературе, физике и информатике. Средняя сумма, которую семьи еженедельно тратят на дополнительные занятия для этой возрастной категории, составляет 4 тыс. 200 рублей.

Что касается учеников 9-11 классов, то приоритетными для них являются предметы, необходимые для успешной сдачи экзаменов. Это алгебра с геометрией, русский язык и литература.

Среди предметов по выбору наибольшей популярностью пользуются английский язык, физика и информатика. Кроме того, в 9 классе часто выбирают химию. Семьи девятиклассников тратят на репетиторов в среднем 5 тыс. 100 рублей в неделю, а на подготовку к ЕГЭ родители старшеклассников выделяют уже около 5 тыс. 900 рублей в неделю.

«Кажется, вы используете VPN»
Жителя Сочи оштрафовали за мем с «Котольфом Китлером»
