Выманивают деньги и персональные данные. Жителей Краснодарского краю предупредили о мошенничестве с оформлением загранпаспорта
В Краснодарском крае мошенники предлагают срочно оформить загранпаспорт. Таким образом они выманивают деньги
22 апреля прокуратура Краснодарского края сообщила, что в регионе действует новая мошенническая схема, связанная с оформлением заграничного паспорта. Злоумышленники предлагают гражданам оформить документ всего за несколько дней.
На самом деле аферисты таким способом хотят выманить деньги и получить их персональные данные, которые в дальнейшем могут быть использованы в противоправных целях.
Новый вид мошенничества на Кубани:
В прокуратуре напомнили, что срочное оформление загранпаспорта возможно только в исключительных случаях. К ним относятся необходимость экстренного лечения за рубежом, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника, находящегося за границей.
Во всех остальных ситуациях оформление загранпаспорта происходит в установленные законом сроки, и никакие частные посредники не могут его ускорить. Жителей региона призывают доверять только официальным госорганам.
