Выманивают деньги и персональные данные. Жителей Краснодарского краю предупредили о мошенничестве с оформлением загранпаспорта

Краснодарский край, Вся Россия

  © Фото пользователя RJA1988 с сайта pixabay.com
В Краснодарском крае мошенники предлагают срочно оформить загранпаспорт. Таким образом они выманивают деньги

22 апреля прокуратура Краснодарского края сообщила, что в регионе действует новая мошенническая схема, связанная с оформлением заграничного паспорта. Злоумышленники предлагают гражданам оформить документ всего за несколько дней.

На самом деле аферисты таким способом хотят выманить деньги и получить их персональные данные, которые в дальнейшем могут быть использованы в противоправных целях.

Новый вид мошенничества на Кубани:

В прокуратуре напомнили, что срочное оформление загранпаспорта возможно только в исключительных случаях. К ним относятся необходимость экстренного лечения за рубежом, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника, находящегося за границей.

Во всех остальных ситуациях оформление загранпаспорта происходит в установленные законом сроки, и никакие частные посредники не могут его ускорить. Жителей региона призывают доверять только официальным госорганам.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае мошенники предлагают сдать квартиру под оборудование связи.

Операторы не готовы взимать плату с абонентов за VPN-трафик — СМИ
«Сняли все ограждения». В Краснодаре приостановлена реставрация дома Пятковой — здания, где начиналась история музея Коваленко
Численность населения Краснодара не превышает 1,8 млн человек — эксперт
В Краснодаре пройдет перформанс-концерт, в котором сценарием станут рассказы зрителей
В Адыгее заведующая наркодиспансером за деньги сняла двух человек с учета. Ей грозит до 12 лет тюрьмы
В Краснодаре изъяли 3 тыс. немаркированных БАДов. Полиция проверила семь магизинов

Российские туристы за рубежом потеряли доступ к банкам, маркетплейсам и билетным сервисам
Жителя Сочи оштрафовали за мем с «Котольфом Китлером»
Галопом по эпохам, или «Амнямания 2»
