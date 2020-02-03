На Кубани неделя начнется с дождей и сильного ветра

В понедельник в Краснодаре временами дождь, ветер 5-10 м/с с порывами до 18 м/с. Днем воздух прогреется до 10-12 °С. В целом по краю сегодня дожди, в предгорных и горных районах с мокрым снегом. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 20-23 м/с. Днем температура составит 7-12 °С. На Черноморском побережье дождь, в Туапсинском районе во второй половине дня в отдельных районах сильный дождь. Ветер 12-14 м/с с порывами 17-22 м/с, во второй половине дня на участке Анапа — Геленджик порывы до 25-28 м/с. Температура днем — 7-12 °С.

Во вторник и среду в большинстве районов края дожди, местами мокрый снег и сильные осадки. Ветер с порывами 13-18 м/с, в отдельных районах 20-23 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 °С, местами 0…-5 °С. Днем столбики термометров покажут 6-11 °С, в южной половине края 5 февраля до 13 °С. На Черноморском побережье дожди, местами сильные. Ветер южный 12-17 м/с, на участке Анапа — Геленджик 15-20 м/с с порывами до 23-28 м/с, 5 февраля возможны порывы до 30 м/с. Температура воздуха ночью 4 февраля составит 2-7 °С, днем — 6-11 °С. В среду ночью столбики термометров покажут 4-9 °С. днем — 8-13 °С.