СК РФ проверит «Вредные советы» Григория Остера на «сомнительные установки»

Вся Россия

Распечатать

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин усмотрел в культовых детских стихотворениях «сомнительные с педагогической точки зрения установки»

21 апреля пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку книг писателя Григория Остера. Речь идет прежде всего о цикле иронических стихотворений «Вредные советы» — одном из самых узнаваемых произведений российской детской литературы.

Поручение было дано по итогам заседания Координационного совета СК по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов. На заседании участники обсуждали содержание детской литературы, и произведения Остера были названы негативным примером — по мнению членов совета, они содержат установки, вызывающие сомнения с точки зрения педагогики.

Помимо проверки детских книг, на заседании обсуждался индивидуальный подход к подросткам из «группы риска», вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность и патриотические мероприятия, а также китайский опыт контроля алгоритмов для ограничения опасного контента. Кроме того, прозвучало предложение привлекать участников СВО к обучению и воспитанию детей, предусмотрев для них квоты на педагогическую переподготовку.

«Вредные советы» — это сборник шутливых стихотворений, построенных по принципу «от противного»: через намеренно абсурдные рекомендации автор показывает детям последствия непослушания. Первые стихи из этого цикла появились еще в 1980-х годах, а полноценный сборник был опубликован в 1990 году. С тех пор книга неоднократно переиздавалась и стала классикой жанра.

Григорий Остер — заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии, автор сценариев к мультфильмам «38 попугаев», «Котенок по имени Гав» и многим другим. Он также является автором текстов проекта kids.kremlin.ru — официального детского раздела сайта президента России, где в игровой форме рассказывается о демократии, государственном устройстве и истории Кремля.

  • Раздел «Вопросы про Президента» с детского раздела официального сайта президента России © Скриншот с сайта kids.kremlin.ru
Напомним, что это не первая попытка проверить «Вредные советы»: в 2024 году прокуратура Красноярского края требовала изъять книгу, усмотрев в иллюстрациях сцены жестокости. После общественного резонанса прокуратура отказалась от этого требования.

Александр Бастрыкин Дети Книги Литература Свобода слова Следственный комитет

Новости

Краснодарский фонд «Открытая среда» выпустил новый сезон подкаста, где люди с аутизмом обсуждают самостоятельность в жизни
В Туапсе прокуроры посадили платаны и опубликовали фото на фоне пожара в порту, который тушат третий день
«Температурные качели» и дожди: какой будет погода в Краснодарском крае на майские праздники
Операторы не готовы взимать плату с абонентов за VPN-трафик — СМИ
«Сняли все ограждения». В Краснодаре приостановлена реставрация дома Пятковой — здания, где начиналась история музея Коваленко
Численность населения Краснодара не превышает 1,8 млн человек — эксперт

Лента новостей

