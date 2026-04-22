СК РФ проверит «Вредные советы» Григория Остера на «сомнительные установки»
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин усмотрел в культовых детских стихотворениях «сомнительные с педагогической точки зрения установки»
21 апреля пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку книг писателя Григория Остера. Речь идет прежде всего о цикле иронических стихотворений «Вредные советы» — одном из самых узнаваемых произведений российской детской литературы.
Поручение было дано по итогам заседания Координационного совета СК по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов. На заседании участники обсуждали содержание детской литературы, и произведения Остера были названы негативным примером — по мнению членов совета, они содержат установки, вызывающие сомнения с точки зрения педагогики.
Помимо проверки детских книг, на заседании обсуждался индивидуальный подход к подросткам из «группы риска», вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность и патриотические мероприятия, а также китайский опыт контроля алгоритмов для ограничения опасного контента. Кроме того, прозвучало предложение привлекать участников СВО к обучению и воспитанию детей, предусмотрев для них квоты на педагогическую переподготовку.
«Вредные советы» — это сборник шутливых стихотворений, построенных по принципу «от противного»: через намеренно абсурдные рекомендации автор показывает детям последствия непослушания. Первые стихи из этого цикла появились еще в 1980-х годах, а полноценный сборник был опубликован в 1990 году. С тех пор книга неоднократно переиздавалась и стала классикой жанра.
Григорий Остер — заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии, автор сценариев к мультфильмам «38 попугаев», «Котенок по имени Гав» и многим другим. Он также является автором текстов проекта kids.kremlin.ru — официального детского раздела сайта президента России, где в игровой форме рассказывается о демократии, государственном устройстве и истории Кремля.
Напомним, что это не первая попытка проверить «Вредные советы»: в 2024 году прокуратура Красноярского края требовала изъять книгу, усмотрев в иллюстрациях сцены жестокости. После общественного резонанса прокуратура отказалась от этого требования.
