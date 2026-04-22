21 апреля пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку книг писателя Григория Остера. Речь идет прежде всего о цикле иронических стихотворений «Вредные советы» — одном из самых узнаваемых произведений российской детской литературы.

Поручение было дано по итогам заседания Координационного совета СК по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов. На заседании участники обсуждали содержание детской литературы, и произведения Остера были названы негативным примером — по мнению членов совета, они содержат установки, вызывающие сомнения с точки зрения педагогики.

Помимо проверки детских книг, на заседании обсуждался индивидуальный подход к подросткам из «группы риска», вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность и патриотические мероприятия, а также китайский опыт контроля алгоритмов для ограничения опасного контента. Кроме того, прозвучало предложение привлекать участников СВО к обучению и воспитанию детей, предусмотрев для них квоты на педагогическую переподготовку.