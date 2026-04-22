В Краснодарском крае мошенники начали выдавать себя за представителей поисковых отрядов, якобы нашедших сведения о пропавших в годы ВОВ

  © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
Жителей Кубани предупредили о схеме мошенничества ко Дню Победы

18 апреля ТАСС со ссылкой на платформу «Мошеловка» сообщило, что в преддверии Дня Победы активизировались мошенники. Под видом участников поисковых отрядов, например, «Вахты памяти», они рассылают сообщения с фишинговыми ссылками.

«Аферисты сообщают: «Мы нашли данные о вашем родственнике, погибшем в ВОВ. Для уточнения информации перейдите по ссылке или отправьте код из смс». Ссылка ведет на поддельный архивный сайт, где собирают персональные данные жертвы. Код из смс — для доступа к аккаунту на «Госуслугах», — рассказала эксперт Александра Пожарская.

Читайте также:

Он подчеркнула, что нельзя называть данные из смс. Если мошенники прислали подобное сообщение, следует перезвонить в официальную организацию и уточнить информацию.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае мошенники предлагают срочно оформить загранпаспорт. 

Новости

Операторы не готовы взимать плату с абонентов за VPN-трафик — СМИ
«Сняли все ограждения». В Краснодаре приостановлена реставрация дома Пятковой — здания, где начиналась история музея Коваленко
Численность населения Краснодара не превышает 1,8 млн человек — эксперт
В Краснодаре пройдет перформанс-концерт, в котором сценарием станут рассказы зрителей
В Адыгее заведующая наркодиспансером за деньги сняла двух человек с учета. Ей грозит до 12 лет тюрьмы
В Краснодаре изъяли 3 тыс. немаркированных БАДов. Полиция проверила семь магизинов

Лента новостей

«Кажется, вы используете VPN»
Российские туристы за рубежом потеряли доступ к банкам, маркетплейсам и билетным сервисам
Жителя Сочи оштрафовали за мем с «Котольфом Китлером»
Жителя Сочи оштрафовали за мем с «Котольфом Китлером»
Галопом по эпохам, или «Амнямания 2»
Галопом по эпохам, или «Амнямния 2»
В «Пятёрочке» можно собрать коллекцию персонажей разных времен и выиграть призы

