В Краснодарском крае мошенники начали выдавать себя за представителей поисковых отрядов, якобы нашедших сведения о пропавших в годы ВОВ

18 апреля ТАСС со ссылкой на платформу «Мошеловка» сообщило, что в преддверии Дня Победы активизировались мошенники. Под видом участников поисковых отрядов, например, «Вахты памяти», они рассылают сообщения с фишинговыми ссылками.

«Аферисты сообщают: «Мы нашли данные о вашем родственнике, погибшем в ВОВ. Для уточнения информации перейдите по ссылке или отправьте код из смс». Ссылка ведет на поддельный архивный сайт, где собирают персональные данные жертвы. Код из смс — для доступа к аккаунту на «Госуслугах», — рассказала эксперт Александра Пожарская.