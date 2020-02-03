Со дна Черного моря в Туапсинском районе достали военный бомбардировщик
Со дна Черного моря у побережья Краснодарского края зимой подняли бомбардировщик Пе-2 времен Великой Отечественной войны
Самолет нашли на глубине 80 метров недалеко от поселка Джубга. Перед тем как начать подъем обломков, район исследовали с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.
Часть бомбардировщика — два двигателя и кусок крыла — специалисты достали в конце 2019 года. Затем работы пришлось приостановить из-за ухудшения погоды. В начале февраля экипаж спасательного судна Черноморского флота (ЧФ) «Эпрон» завершил операцию. Со дна моря подняли сохранившиеся части фюзеляжа и крыльев, их подъем контролировали четыре водолаза, рассказал 3 февраля представитель организации ЧФ Алексей Рулев.
После того как самолет доставят в пункт базирования, его очистят от ила. Данные о Пе-2 передадут для выяснения информации об экипаже бомбардировщика, сообщил «Интерфакс».
Напомним, в январе 2017 года во время подготовки акватории Черного моря к крещенским купаниям на его дне нашли американский бомбардировщик. В октябре 2019 года в районе опор Крымского моста обнаружили еще одну находку — две авиабомбы времен Великой Отечественной войны.
В конце января 2020 года у берегов Новороссийска дайверы обнаружили затонувший штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны.
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