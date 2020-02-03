Со дна Черного моря в Туапсинском районе достали военный бомбардировщик

Краснодарский край

Распечатать

Со дна Черного моря у побережья Краснодарского края зимой подняли бомбардировщик Пе-2 времен Великой Отечественной войны

Самолет нашли на глубине 80 метров недалеко от поселка Джубга. Перед тем как начать подъем обломков, район исследовали с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.

Читайте также:

Часть бомбардировщика — два двигателя и кусок крыла — специалисты достали в конце 2019 года. Затем работы пришлось приостановить из-за ухудшения погоды. В начале февраля экипаж спасательного судна Черноморского флота (ЧФ) «Эпрон» завершил операцию. Со дна моря подняли сохранившиеся части фюзеляжа и крыльев, их подъем контролировали четыре водолаза, рассказал 3 февраля представитель организации ЧФ Алексей Рулев.

После того как самолет доставят в пункт базирования, его очистят от ила. Данные о Пе-2 передадут для выяснения информации об экипаже бомбардировщика, сообщил «Интерфакс».

Напомним, в январе 2017 года во время подготовки акватории Черного моря к крещенским купаниям на его дне нашли американский бомбардировщик. В октябре 2019 года в районе опор Крымского моста обнаружили еще одну находку — две авиабомбы времен Великой Отечественной войны.

В конце января 2020 года у берегов Новороссийска дайверы обнаружили затонувший штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны.

Авиация Великая Отечественная война История Туапсинский район Черное море Черноморский флот

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Минздрав Адыгеи: Оснований для ажиотажного спроса на медицинские маски в республике нет
В мэрии Краснодара показали, как собираются благоустроить Школьный бульвар в Юбилейном микрорайоне
С прилавков «Магнита» исчезнут китайские овощи и фрукты. Во всем виноват коронавирус
Со дна Черного моря в Туапсинском районе достали военный бомбардировщик
Из Сочи в Китай последним рейсом перед закрытием прямого авиасообщения вывезли группу туристов
На Кубани из-за дождей объявили экстренное предупреждение по подъему уровня воды в реках

Лента новостей

Родителям учеников компенсировали ущерб от пожара в краснодарской школе

Статьи

Носки, BTS и финал «Игры Престолов»

Что в твиттере предлагают добавить в Конституцию после идеи патриарха упомянуть в ней Бога

ФК «Краснодар» обыграл шведский «Мальмё»
Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале