Со дна Черного моря в Туапсинском районе достали военный бомбардировщик

Самолет нашли на глубине 80 метров недалеко от поселка Джубга. Перед тем как начать подъем обломков, район исследовали с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.

Часть бомбардировщика — два двигателя и кусок крыла — специалисты достали в конце 2019 года. Затем работы пришлось приостановить из-за ухудшения погоды. В начале февраля экипаж спасательного судна Черноморского флота (ЧФ) «Эпрон» завершил операцию. Со дна моря подняли сохранившиеся части фюзеляжа и крыльев, их подъем контролировали четыре водолаза, рассказал 3 февраля представитель организации ЧФ Алексей Рулев.

После того как самолет доставят в пункт базирования, его очистят от ила. Данные о Пе-2 передадут для выяснения информации об экипаже бомбардировщика, сообщил «Интерфакс».

Напомним, в январе 2017 года во время подготовки акватории Черного моря к крещенским купаниям на его дне нашли американский бомбардировщик. В октябре 2019 года в районе опор Крымского моста обнаружили еще одну находку — две авиабомбы времен Великой Отечественной войны.