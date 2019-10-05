Под опорой Крымского моста нашли две авиабомбы
В Керченском проливе возле Крымского моста октябре обнаружили два снаряда времен Великой Отечественной войны
В Черном море возле Керчи в районе 281 опоры Крымского моста нашли две авиабомбы весом 10 кг и одну авиабомбу весом 2,5 кг, а также одну гранату Ф-1 времен Великой отечественной войны.
Специалисты отделения пиротехнических работ службы оперативного реагирования специального морского отряда ГУ МЧС России по Крыму извлекли бомбы. 3 октября снаряды были уничтожены на полигоне, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
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