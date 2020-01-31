В море у берегов Новороссийска обнаружили затонувший штурмовик времен Великой Отечественной

Краснодарский край

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В январе возле Новороссийска дайверы обнаружили в Черном море советский военный штурмовик Ил-2, затонувший в море

Об этом порталу Юга.ру рассказали в краснодарском отделении Русского географического общества.

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«Мы не хотим пока разглашать точное место, в котором нашли штурмовик. Сейчас мы готовим полномасштабную экспедицию, чтобы идентифицировать самолет, посмотреть, есть ли пилот. На этом месте будет проведен полный комплекс подводно-технических работ», — рассказал руководитель краснодарского отделения Русского географического общества Иван Чайка.

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Накануне Юга.ру писали о другой находке в Новороссийске: в конце января строители обнаружили человеческие останки и мину на улице Дзержинского.

Авиация Великая Отечественная война История Наука Новороссийск Русское географическое общество Экспедиции

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