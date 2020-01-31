В море у берегов Новороссийска обнаружили затонувший штурмовик времен Великой Отечественной

Накануне Юга.ру писали о другой находке в Новороссийске: в конце января строители обнаружили человеческие останки и мину на улице Дзержинского.

«Мы не хотим пока разглашать точное место, в котором нашли штурмовик. Сейчас мы готовим полномасштабную экспедицию, чтобы идентифицировать самолет, посмотреть, есть ли пилот. На этом месте будет проведен полный комплекс подводно-технических работ», — рассказал руководитель краснодарского отделения Русского географического общества Иван Чайка.

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.