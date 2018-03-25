Со дна Керченского пролива подняли четыре штурмовика времен войны

Краснодарский край, Крым

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В Черном море в акватории Керченском проливе провели подводно-поисковую операцию

В ходе экспедиции Кронштадтского морского музея водолазы обследовали четыре самолета Ил-2, которые были сбиты в 1943 году во время Керченско-Эльтигенской операции Красной Армии.

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Штурмовики подняли на борт аварийно-спасательного судна «Спасатель Демидов», сообщили в пресс-службе Миноборны России.

Самолеты передадут в музей, передает «Наша Газета Крым».

© Фото пресс-службы Минобороны России
© Фото пресс-службы Минобороны России
© Фото пресс-службы Минобороны России
© Фото пресс-службы Минобороны России
© Фото пресс-службы Минобороны России
© Фото пресс-службы Минобороны России
© Фото пресс-службы Минобороны России
© Фото пресс-службы Минобороны России
История Министерство обороны России Черное море Экспедиции
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