Со дна Керченского пролива подняли четыре штурмовика времен войны
В Черном море в акватории Керченском проливе провели подводно-поисковую операцию
В ходе экспедиции Кронштадтского морского музея водолазы обследовали четыре самолета Ил-2, которые были сбиты в 1943 году во время Керченско-Эльтигенской операции Красной Армии.
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Самолеты передадут в музей, передает «Наша Газета Крым».
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