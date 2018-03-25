Со дна Керченского пролива подняли четыре штурмовика времен войны

В Черном море в акватории Керченском проливе провели подводно-поисковую операцию

В ходе экспедиции Кронштадтского морского музея водолазы обследовали четыре самолета Ил-2, которые были сбиты в 1943 году во время Керченско-Эльтигенской операции Красной Армии.