Человеческие останки и мину нашли строители в Новороссийске
В Новороссийске во время строительства здания на улице Дзержинского в конце января нашли человеческие останки и мину
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Строители нашли металлическую мину, когда рыли котлован. Они сообщили об этом в правоохранительные органы, которые выехали на место с кинологом и собакой. Позже там нашли человеческие останки. Местные поисковики выкопали их, а также фрагменты трех снарядов. Оказалось, что там были похоронены трое солдат Красной Армии, двое из которых погибли от осколочных ранений, еще один — от ранения в голову.
По словам руководителя новороссийского центра поисковых работ Михаила Романенко, возможно, что погибших бойцов сбросили в воронку от снаряда. У них забрали оружие, но не обыскивали — поэтому сохранились личные вещи: бритва, кружка, кошелек и копилка. Солдатам было около 18 лет, а один из них был связистом, о чем говорит найденная рядом катушка, сообщило 28 января «Новороссийское телевидение».
Напомним, в октябре на Дону обнаружили древнее захоронение мужчины и женщины в деревянной колоде. В ноябре в Крымске рабочие при прокладке водопровода нашли останки бойцов Красной Армии.
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