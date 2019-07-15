Дайверы и подростки исследовали затопленные штольни в Адыгее
В Адыгее в июле 2019 года впервые провели научно-исследовательскую экспедицию на затопленных штольнях в районе поселка Никель Майкопского района
Кампанию по разведке и изучению заброшенных штолен организовали Краснодарское и Адыгейское отделения Русского географического общества (РГО).
Экспедицией руководил член Краснодарского краевого отделения РГО Эрнст Антонов. В международную группу вошли дайверы из Адыгеи и Кубани, а также сертифицированный технический дайвер из Москвы Алена Мамонтова и руководитель Всеукраинской общественной организации «Союз поисковых отрядов Украины» Дмитрий Заборин.
В экспедиции также участвовали 13 подростков из Курганинского района, сообщил порталу Юга.ру председатель Адыгейского республиканского отделения Русского географического общества Игорь Огай.
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С 10 по 14 июля члены экспедиции исследовали труднопроходимые места возле нежилого поселка Никель, где в начале 1960-х годов было открыто редкое месторождение. Здесь геологи искали уран и барий, а вместе с ними был найден и никель. Однако запасы оказались незначительными, и месторождение законсервировали. С тех пор штольни заброшены, часть из них затоплена.
Участники экспедиции изучили штольню № 6. Перед исследованием проверялся уровень радиации — он оказался в норме. Затем началась подготовка к подводному погружению.
«До затопленного участка в штольне пешком можно пройти только 1 км. Далее шахта размером 3,5×3,5 метра полностью затоплена. Благодаря современной экипировке, Алене Мамонтовой удалось проплыть около 300 метров. Она обнаружила там старое оборудование, проложенные рельсы, кабели, много интересных минералов. Что-то удалось поднять на поверхность», — рассказал Огай.
В ходе экспедиции дайверы ориентировались по исходным картам 60-70-х годов прошлого века. После исследования они будут уточнены. Кроме того, с учетом полученного опыта Краснодарское и Адыгейское отделения РГО составят план подводных экспедиций.
В следующем году планируется изучить затопленную Изумрудную пещеру в районе горы Тхач, а также пещеры, которые имеют водяной сифон, добавил порталу Юга.ру Игорь Огай.
«Результаты этих экспедиций могут иметь большое научное значение, а также важны для развития туризма и приобщения к исследовательской деятельности молодежи. К примеру, в данной экспедиции подростки с удовольствием помогали дайверам, подносили оборудование, изучали его, участвовали в мастер-классах, слушали лекции, интересовались поисковой деятельностью в Украине», — отметил Игорь Огай.
Как сообщали Юга.ру, весной в Адыгее состоялись первые подводные исследования Тщикского водохранилища. Дайверы искали артефакты и изучали ресурсы водоема.
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