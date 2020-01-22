Дуров заявил, что iCloud и WhatsApp — инструменты спецслужб

Основатель Telegram прокомментировал в своем аккаунте , что теперь сервис официально является инструментом наблюдения спецслужб. Он подчеркнул, что приложения, которые используют iCloud для хранения сообщений пользователей, в частности, WhatsApp, также являются частью этой проблемы, написал RT .

Как писали Юга.ру, в ноябре 2019 году Дуров также призывал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов. Тогда он напомнил, что Facebook, который купил мессенджер, уже был связан со шпионскими программами, и его политика не изменилась. Дуров предупредил, что если на смартфоне установлен WhatsApp, личные данные пользователя становятся уязвимыми для хакеров и государственных служб безопасности.