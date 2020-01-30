Илон Маск разбогател за час на 2,3 млрд долларов

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Акции компании Tesla 30 января выросли на 12%, а ее основатель Илон Маск стал богаче на 2,3 млрд долларов. И это всего за час

Издание Bloomberg со ссылкой на Нью-Йоркскую фондовую биржу сообщило, что акции Tesla в течении часа взлетели на 12% — до 649 долларов за акцию. Скачок произошел из-за повышения рыночной капитализации компании. После этого состояние основателя компании Илона Маска выросло на 2,3 млрд долларов — до 36 млрд долларов, написал RT.

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Напомним, 18-19 октября в Краснодаре прошел бизнес-форум «Дело за малым». Илона Маска пригласили на форум с помощью билбордов с надписью «Kak tebe takoe?» и QR-кодом, ведущим на сайт-приглашение, которые появились около офиса SpaceX в Калифорнии. В итосе с Маском устроили телемост, на котором миллиардер объяснил, почему решил принять участие в кубанском форуме.

«Этот билборд [с приглашенеием на форум — Юга.ру] прямо перед офисом моей компании, как я мог его не увидеть. Мы посмотрели видеоприглашение, очень понравилось, оно очень смешное. Подумали: раз эти ребята делают что-то интересное, нужно присоединиться! Появилось желание каким-то образом в этом поучаствовать», — поделился Маск.

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А в преддверии телемоста с Маском организаторы форума рассказали о том, как придумали и реализовали кампанию #welcomeelon.

Как писали Юга.ру, Илон Маск 21 ноября представил электрический пикап Cybertruck с бронированными стеклами и сверхкрепким корпусом.

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