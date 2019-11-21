Павел Дуров раскритиковал WhatsApp и Facebook за шпионаж

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Теlеgrаm Павел Дуров в ноябре призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов

Дуров сравнил приложение с троянским конем: с его помощью идет слежка за активностью людей в сети.

В своем телеграм-канале он напомнил, что Facebook, который купил мессенджер, уже был связан со шпионскими программами, и его политика не изменилась. Также Дуров предупредил, что если на смартфоне установлен WhatsApp, личные данные пользователя становятся уязвимыми для хакеров и государственных служб безопасности.

«Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения однажды стали общедоступными, удалите WhatsApp со своего телефона», — написал основатель Теlеgrаm.

Он рассказал об очередной уязвимости, которую нашли в WhatsApp. По данным индийского агентства CERT-In, злоумышленники могут дистанционно устанавливать на устройство пользователя программу-шпион. Для этого через WhatsApp пересылается файл формата MP4, сообщил «360».