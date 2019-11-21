Павел Дуров раскритиковал WhatsApp и Facebook за шпионаж
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Теlеgrаm Павел Дуров в ноябре призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов
Дуров сравнил приложение с троянским конем: с его помощью идет слежка за активностью людей в сети.
В своем телеграм-канале он напомнил, что Facebook, который купил мессенджер, уже был связан со шпионскими программами, и его политика не изменилась. Также Дуров предупредил, что если на смартфоне установлен WhatsApp, личные данные пользователя становятся уязвимыми для хакеров и государственных служб безопасности.
«Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения однажды стали общедоступными, удалите WhatsApp со своего телефона», — написал основатель Теlеgrаm.
Он рассказал об очередной уязвимости, которую нашли в WhatsApp. По данным индийского агентства CERT-In, злоумышленники могут дистанционно устанавливать на устройство пользователя программу-шпион. Для этого через WhatsApp пересылается файл формата MP4, сообщил «360».
В прошлый раз Павел Дуров выступал с критикой WatsApp в мае. Тогда программист напомнил о проблеме, возникшей у мессенджера в 2018 году, когда хакерам было достаточно одного видеозвонка через WhatsApp, чтобы получить доступ ко всем данным телефона. Дуров высказал мнение, что WhatsApp нравится диктаторам, так как позволяет «шпионить за своими людьми», писал RT.
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