Экс-футболист «Краснодара» Смолов перешел в испанскую «Сельту»
Бывший игрок «Краснодара» Федор Смолов 30 января подписал контракт с испанской «Сельтой»
Нападающий «Локомотива» и сборной России по футболу накануне перешел в испанский клуб на правах аренды до конца сезона 2019/20. Главный тренер красно-зеленых рассказал ТАСС, что переход 29-летнего футболиста — общее решение.
Ранее Смолов уже играл в иностранных клубах — в 2010 году он пять месяцев провел в нидерландском «Фейенорд», где забил один гол.
Напомним, в 2015 году спортсмен подписал контракт с «Краснодаром», а в августе 2018 года перешел в московский «Локомотив». В июне 2018 года РФС назвал Смолова лучшим футболистом сезона-2017/18. Этот титул форвард получил второй раз — впервые его признали игроком года по итогам сезона-2015/16. Кроме того, нападающий «быков» три года подряд становился лучшим футболистом сезона по версии игроков РФПЛ.
За три года в стане «быков» Смолов забил 64 гола и стал рекордсменом клуба по количеству мячей, забитых в официальных матчах, и самым эффективным голеадором клуба — он поражает ворота соперников 0,64 раза за матч.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.