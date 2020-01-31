Экс-футболист «Краснодара» Смолов перешел в испанскую «Сельту»

Нападающий «Локомотива» и сборной России по футболу накануне перешел в испанский клуб на правах аренды до конца сезона 2019/20. Главный тренер красно-зеленых рассказал ТАСС, что переход 29-летнего футболиста — общее решение.

Ранее Смолов уже играл в иностранных клубах — в 2010 году он пять месяцев провел в нидерландском «Фейенорд», где забил один гол.