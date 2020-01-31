На Кубани ожидается сильное налипание мокрого снега

Краснодарский край

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МЧС Краснодарского края объявило экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега 31 января

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По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» утром и до конца дня 31 января местами в крае ожидается сильное налипание мокрого снега. Жителям и гостям Кубани рекомендовали соблюдать правила безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, накануне в регионе объявили экстренное предупреждение из-за ливней и снега. При этом ранее синоптики прогнозировали, что конец января в регионе будет теплым и дождливым.

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