На Кубани ожидается сильное налипание мокрого снега
МЧС Краснодарского края объявило экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега 31 января
По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» утром и до конца дня 31 января местами в крае ожидается сильное налипание мокрого снега. Жителям и гостям Кубани рекомендовали соблюдать правила безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, накануне в регионе объявили экстренное предупреждение из-за ливней и снега. При этом ранее синоптики прогнозировали, что конец января в регионе будет теплым и дождливым.
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