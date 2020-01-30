В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливня со снегом
Синоптики рассказали, что в последние дни января в Сочи ожидается усиление ветра и дождь, переходящий в мокрый снег
По данным синоптиков, с вечера 30 января до конца суток 31 января на территории курорта прогнозируют ливень. В предгорных и горных районах дождь может перейти в мокрый снег. Местами возможно усиление ветра до 17 м/с.
Спасатели просят жителей и гостей города быть бдительными, заранее принять все необходимые меры предосторожности. Автовладельцам не рекомендуют оставлять автомобили в местах, где машина может помешать проезду спецтехники, а также под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, напомнили в пресс-службе мэрии Сочи.
Кроме того, в течение суток с вечера 30 января и до 1 февраля в горах на отметках выше 1,5 тыс. метров над уровнем моря будет лавиноопасно.
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