На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за ливней и снега

По данным метеорологов, с 16:00 30 января и 31 января в Краснодарском крае ожидаются осадки в виде дождя, мокрый снег и снег. В связи с этим объявлено экстренное предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Сочи из-за ожидающейся непогоды объявили штормовое предупреждение. На территории курорта прогнозируют ливень, а в предгорных и горных районах — мокрый снег. Местами возможно усиление ветра до 17 м/с.

Напомним, по прогнозам синоптиков, конец месяца на территории всей Кубани будет дождливым. В отдельных районах южной половины края будут особо сильные осадки. В горных и предгорных районах местами может наблюдаться налипание мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах туман, на дорогах гололедица.

Ветер 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 °С, местами в северной половине края будет -3...+2 °С; днем 2-7 °С. На Черноморском побережье ветер северных направлений 12-17 м/с; температура воздуха ночью 0-5 °С; днем — 4-9 °С.