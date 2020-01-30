Конец рабочей недели на Кубани будет дождливым

Краснодарский край

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Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 30 и 31 января

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По данным краевого гидрометцентра, сегодня в Краснодаре временами дождь, порывы ветра могут достигать 11-13 м/с. Температура воздуха днем составит 6-8 °С. В целом по краю в большинстве районов дожди, местами сильные, в предгорных и горных районах с мокрым снегом. Днем воздух прогреется до 4-9 °С. На Черноморском побережье также дожди, ветер 6-11 м/с, в Туапсинском районе до 20-23 м/с. Температура воздуха днем — 7-12 °С.

В последний день января на Кубани также ожидаются дожди, в горных районах с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит -1…4 °С, местами -2…-6 °С. Днем столбики термометров покажут 2-7 °С, местами до 9 °С. На Черноморском побережье возможен дождь, в Туапсинском районе сильный. Ветер 12-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 2-7 °С, днем — 6-11 °С.

Краснодар Погода

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