Жители хутора Ленина в 2018 году добились отмены строительства «ядовитого» оконного завода. В итоге его построили в районе Музыкального

Соглашение о строительстве завода подписали на инвестфоруме в Сочи в 2018 году глава Краснодара Евгений Первышов и директор по развитию ООО «Орас» Амир Альдхаб. Инвестиции составляли 3 млрд рублей, объект должен был расположиться на площади в 12,7 га на улице Мичурина на хуторе Ленина.

Однако жители хутора негативно восприняли новость о планируемом строительстве. Они заявили, что такое предприятие опасно, а место для строительства выбрано с нарушениями — вблизи жилых домов. Граждане назвали завод ядовитым и начали сбор подписей против строительства.

На встрече с жителями в том же месяце Первышов подчеркнул, что соглашение предварительное, а затем, через несколько месяцев, пообещал, что на хуторе завод точно не будут строить, так как «опасения граждан до сих пор есть».