Жители хутора Ленина в 2018 году добились отмены строительства «ядовитого» оконного завода. В итоге его построили в районе Музыкального
Завод по производству ПВХ-профиля, отмены строительства которого добивались жители хутора Ленина, построили на Ростовском шоссе
Соглашение о строительстве завода подписали на инвестфоруме в Сочи в 2018 году глава Краснодара Евгений Первышов и директор по развитию ООО «Орас» Амир Альдхаб. Инвестиции составляли 3 млрд рублей, объект должен был расположиться на площади в 12,7 га на улице Мичурина на хуторе Ленина.
Однако жители хутора негативно восприняли новость о планируемом строительстве. Они заявили, что такое предприятие опасно, а место для строительства выбрано с нарушениями — вблизи жилых домов. Граждане назвали завод ядовитым и начали сбор подписей против строительства.
На встрече с жителями в том же месяце Первышов подчеркнул, что соглашение предварительное, а затем, через несколько месяцев, пообещал, что на хуторе завод точно не будут строить, так как «опасения граждан до сих пор есть».
Читайте также:
30 января стало известно, что для завода нашли новое место — на Ростовском шоссе, уже построили его и готовят к запуску через несколько месяцев. Предприятие посетил Первышов и назвал его хорошим примером реализации инвестиционных соглашений, заключенных на РИФ.
«Компания до этого уже работала и развивалась в нашем городе. Теперь завод готовится увеличить мощность более чем в пять раз. (…) Производство, действительно, масштабное. Завод, по оценкам специалистов, должен стать одним из крупнейших в Южном федеральном округе», — сказал мэр, слова которого приводит пресс-служба городской администрации.
Он подчеркнул, что это даст городу больше 250 рабочих мест и дополнительные поступления в бюджет.
Гендиректор завода Владимир Деречин уточнил, что участок площадью 12 га на Ростовском шоссе фирма приобрела в 2018 году. Там построили новый корпус площадью около 24 тыс. кв. метров, где установят 35 производственных линий.
Когда завод заработает на полную мощность, он будет выпускать порядка 150 тонн продукции в сутки.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.