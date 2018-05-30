Завода ПВХ на хуторе Ленина точно не будет. Мэр Краснодара рассказал, что для производства ищут другое место

Глава Краснодара Евгений Первышов 29 мая сообщил, что на хуторе Ленина точно не будут строить завод по производству ПВХ-профиля

Об этом он рассказал на личном приеме граждан. Представитель инициативной группы жителей хутора Ленина рассказал, что опасения граждан по поводу строительства завода по производству оконных и дверных профилей до сих пор есть.

Мэр пояснил, что администрация подписала с компанией «ОРАС» только предварительное соглашение, разрешение на строительство не выдавали.

«Предприятие будут возводить на других территориях. Сейчас прорабатываем варианты выделения земли для этого проекта. Строительства завода на хуторе Ленина точно не будет», — цитирует Первышова пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, 16 февраля пресс-служба администрации Краснодара заявила, что глава краевого центра Евгений Первышов и директор по развитию ООО «ОРАС» Амир Альдхаб подписали соглашение по реализации инвестпроекта по строительству завода по производству оконных и дверных профилей из ПВХ и профилей из алюминия. Согласно проекту, завод должен занять площадь 12,7 га. Построить его собирались на улице Мичурина на хуторе Ленина.

Однако местных жителей взволновала новость о строительстве завода. Они заявили, что такое предприятие опасно, место для строительства выбрано с нарушениями. Граждане начали сбор подписей против строительства. Мэр Краснодара рассказал, что администрация не выдавала разрешение на возведение завода на хуторе Ленина.