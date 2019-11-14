В России дети из одной семьи получат преимущество при зачислении в одну школу

Госдума РФ 14 ноября приняла поправку, согласно которой ребенок получит преимущество при зачислении в школу, если в ней уже учится его брат или сестра

Изменения внесут в Семейный кодекс РФ и закон «Об образовании в Российской Федерации». Поправка касается приема в начальные классы и детские сады.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что эта поправка в законодательстве направлена на поддержку семей с детьми. Авторы инициативы отметили, что семьи, в которых дети учатся в разных школах или ходят в разные садики, сталкиваются с трудностями: родителям сложно вовремя привозить их на учебу по утрам, а потом отправляться на работу, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Как писали Юга.ру, в октябре стало известно, что Минтруд намеревается лишить детского пособия родителей, которые слишком много работают. Накануне в СМи появилась информация о том, что максимальная сумма декретных выплат в России вырастет до 322 тыс. рублей.