Скелеты красноармейцев нашли во время прокладки водопровода в Крымске

Краснодарский край

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В Крымске 12 ноября рабочие при прокладке водопровода обнаружили останки бойцов Красной Армии

Рабочие нашли скелеты на улице Шевченко и вызвали на место краснодарскую краевую общественную поисковую организацию «Кавказ». По останкам и вещам специалисты определили, что это погибшие во время Великой Отечественной войны бойцы Красной Армии. Один из них — молодой парень, второй — мужчина старше 40 лет. На месте продолжаются поиски личных опознавательных знаков.

«Это либо моряки, либо курсанты», — рассказал порталу Юга.ру руководитель ККОПО «Кавказ» Николай Клименко.

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Он уточнил, что у организации есть своя территория на местном кладбище для временного захоронения погибших. Найденные скелеты пока что похоронят там. Клименко добавил, что члены поискового отряда регулярно находят останки солдат в Крымском районе, однако в самом городе это случается редко и только во время земельных работ.

Николай Клименко также рассказал изданию «Электрон-Медиа», что наличие оружия говорит о том, что захоронение — боевое.

Армия Великая Отечественная война История Крымский район

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