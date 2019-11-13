Скелеты красноармейцев нашли во время прокладки водопровода в Крымске

Рабочие нашли скелеты на улице Шевченко и вызвали на место краснодарскую краевую общественную поисковую организацию «Кавказ». По останкам и вещам специалисты определили, что это погибшие во время Великой Отечественной войны бойцы Красной Армии. Один из них — молодой парень, второй — мужчина старше 40 лет. На месте продолжаются поиски личных опознавательных знаков.

Он уточнил, что у организации есть своя территория на местном кладбище для временного захоронения погибших. Найденные скелеты пока что похоронят там. Клименко добавил, что члены поискового отряда регулярно находят останки солдат в Крымском районе, однако в самом городе это случается редко и только во время земельных работ.

Николай Клименко также рассказал изданию «Электрон-Медиа», что наличие оружия говорит о том, что захоронение — боевое.