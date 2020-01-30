В больницу Новороссийска попали отец и сын с огнестрельными ранениями
В конце января в травматологическое отделение городской больницы Новороссийска доставили двух мужчин. У обоих были огнестрельные ранения
Сообщение о пациентах опубликовали 30 января в инстаграме больницы. Одного из пострадавших доставили с ранением кисти, другого — с огнестрельным переломом бедра. В больнице пояснили, что ранения они получили из-за неосторожного обслуживания оружия.
В полиции подтвердили эту информацию.
«Сообщение было зарегистрировано 26 января около 23:00. Сейчас проводится проверка. Подробности пока неизвестны. Предварительная причина — неосторожное обращение с оружием», — рассказали журналисту портала Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Читайте также:
Весной 2019 года Юга.ру писали о другом ранении, полученном при неосторожном обращении с оружием: в Дагестане госпитализировали двух подростков, которые ранили друг друга из огнестрельного оружия. В МВД рассказали, что юноши нашли ружье в заброшенном доме и решили поиграть с ним.
View this post on Instagram
В травматологическое отделение Городской больницы были доставлены два пациента, отец и сын, с огнестрельными ранениями: у одного кисти, у другого - огнестрельный перелом бедра, полученными при неосторожном обслуживании оружия. В травматологии огнестрельные ранения встречаются довольно часто, и обычно сопровождаются сложными повреждениями. Предотвратить осложнения можно, только если в самые короткие сроки доставить пострадавшего в больницу. При оказании экстренной помощи в первую очередь важно сохранить жизнь пострадавшему. При попадании пули в тело человека, возникают глубокие ранения. Очень часто снаряд может не пройти навылет и остаться внутри человека, и тогда необходимо его как можно скорее извлечь. Для правильного оказания помощи необходимо поочередно выполнить следующие действия: 1. Остановить кровотечение — необходимо определить характер и расположение повреждения. Пулевые раны очень сильно кровоточат. Если повреждена конечность, необходимо наложить жгут. В теплое время года жгут можно накладывать не более чем на 2 часа, а в холодное время не больше чем на полтора часа. Обязательно под жгут нужно подложить листочек бумаги, на котором указать время наложения. Также для остановки кровотечения к ране нужно приложить стерильную повязку, и по возможности туго ее прибинтовать. 2. Обезболить— чтобы предотвратить возникновение у пострадавшего болевого шока, ему необходимо дать болеутоляющее средство, которое имеется в аптечке (анальгин, кетанов и т.п.). 3. Доставить пострадавшего в медицинское учреждение. Если нет возможности сделать это самостоятельно, нужно вызывать бригаду скорой помощи и дождаться их приезда. По приезду врачей нужно как можно точнее описать, как произошло повреждение, какие давались препараты пострадавшему и как давно наложили жгут. ‼️Будьте Внимательны и Здоровы!
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.