В больницу Новороссийска попали отец и сын с огнестрельными ранениями

В травматологическое отделение Городской больницы были доставлены два пациента, отец и сын, с огнестрельными ранениями: у одного кисти, у другого - огнестрельный перелом бедра, полученными при неосторожном обслуживании оружия. В травматологии огнестрельные ранения встречаются довольно часто, и обычно сопровождаются сложными повреждениями. Предотвратить осложнения можно, только если в самые короткие сроки доставить пострадавшего в больницу. При оказании экстренной помощи в первую очередь важно сохранить жизнь пострадавшему. При попадании пули в тело человека, возникают глубокие ранения. Очень часто снаряд может не пройти навылет и остаться внутри человека, и тогда необходимо его как можно скорее извлечь. Для правильного оказания помощи необходимо поочередно выполнить следующие действия: 1. Остановить кровотечение — необходимо определить характер и расположение повреждения. Пулевые раны очень сильно кровоточат. Если повреждена конечность, необходимо наложить жгут. В теплое время года жгут можно накладывать не более чем на 2 часа, а в холодное время не больше чем на полтора часа. Обязательно под жгут нужно подложить листочек бумаги, на котором указать время наложения. Также для остановки кровотечения к ране нужно приложить стерильную повязку, и по возможности туго ее прибинтовать. 2. Обезболить— чтобы предотвратить возникновение у пострадавшего болевого шока, ему необходимо дать болеутоляющее средство, которое имеется в аптечке (анальгин, кетанов и т.п.). 3. Доставить пострадавшего в медицинское учреждение. Если нет возможности сделать это самостоятельно, нужно вызывать бригаду скорой помощи и дождаться их приезда. По приезду врачей нужно как можно точнее описать, как произошло повреждение, какие давались препараты пострадавшему и как давно наложили жгут. ‼️Будьте Внимательны и Здоровы!