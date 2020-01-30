В больницу Новороссийска попали отец и сын с огнестрельными ранениями

В конце января в травматологическое отделение городской больницы Новороссийска доставили двух мужчин. У обоих были огнестрельные ранения

Сообщение о пациентах опубликовали 30 января в инстаграме больницы. Одного из пострадавших доставили с ранением кисти, другого — с огнестрельным переломом бедра. В больнице пояснили, что ранения они получили из-за неосторожного обслуживания оружия.

В полиции подтвердили эту информацию.

«Сообщение было зарегистрировано 26 января около 23:00. Сейчас проводится проверка. Подробности пока неизвестны. Предварительная причина — неосторожное обращение с оружием», — рассказали журналисту портала Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.