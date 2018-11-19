В Темрюкском районе один охотник случайно застрелил другого

В Темрюкском районе начали проверку по факту смерти 46-летнего мужчины во время охоты

Правоохранителям 17 ноября сообщили, что в затоне, в 2 км от Соловьевского гирла, мужчина получил огнестрельное ранение головы.

Следователи установили, что мужчина вместе с двумя знакомыми приехал в Темрюкский район для охоты на утку. У них были путевки на право охоты и разрешения на добычу птицы. По предварительным данным, один из охотников, находясь за скрадком, по команде выстрелил из своего ружья. В то же время мужчина, который дал команду, встал из-за скрадка и оказался на линии выстрела. В результате он получил огнестрельное ранение.

Охотники сразу вызвали скорую медицинскую помощь и сообщили о происшествии в правоохранительные органы. На место приехали медики, однако пострадавший скончался, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас устанавливают обстоятельства случившегося. После проверки примут процессуальное решение.