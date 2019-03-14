«Они нашли ружье, когда игрались». В МВД рассказали о ранении двух школьников в Дагестане

В МВД по Дагестану рассказали об обстоятельствах стрельбы в одном из сел, в результате которой пострадали два подростка

Как писали Юга.ру, в селе Хаджалмахи Левашинского района 14 марта двое подростков 2004 года были госпитализированы после ранения из огнестрельного оружия. Один из них находится в тяжелом состоянии.

В МВД по республике сообщили, что это был несчастный случай.

«Это был несчастный случай. Четверо подростков игрались на окраине села Хаджалмахи. В одном из недостроенных домов они обнаружили огнестрельное оружие "Сайга". Рассматривая его, один из подростков нажал случайно на курок и выстрелил. Пуля попала ему в бедро и задела мягкие ткани. Та же пуля попала в кость бедра второго парня», — цитирует РИА «Дагестан» представителя ведомства.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, откуда в этом доме могло оказаться оружие.