«Они нашли ружье, когда игрались». В МВД рассказали о ранении двух школьников в Дагестане
В МВД по Дагестану рассказали об обстоятельствах стрельбы в одном из сел, в результате которой пострадали два подростка
Как писали Юга.ру, в селе Хаджалмахи Левашинского района 14 марта двое подростков 2004 года были госпитализированы после ранения из огнестрельного оружия. Один из них находится в тяжелом состоянии.
В МВД по республике сообщили, что это был несчастный случай.
«Это был несчастный случай. Четверо подростков игрались на окраине села Хаджалмахи. В одном из недостроенных домов они обнаружили огнестрельное оружие "Сайга". Рассматривая его, один из подростков нажал случайно на курок и выстрелил. Пуля попала ему в бедро и задела мягкие ткани. Та же пуля попала в кость бедра второго парня», — цитирует РИА «Дагестан» представителя ведомства.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, откуда в этом доме могло оказаться оружие.
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