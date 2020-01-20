Крестный ход и крещенские купания в мужском монастыре в Адыгее

В Свято-Михайло-Афонском монастыре в Адыгее 19 января отметили Крещение. Верующие вместе с монахами прошли крестным ходом до святого источника через лес, после чего совершили крещенские купания.

Мужской монастырь расположен на отдаленном хуторе Победа, недалеко от поселка Каменномостского. Весь монастырский комплекс находится в горах, в отдалении от прочих жилых построек.

После того как священник провел церемонию освящения воды, все желающие смогли напиться ею и набрать в бутылки.

Возле источника выстроили две купели, куда небольшими группами пускали прихожан для ритуального крещенского омовения. Однако перед этим бассейны пришлось освободить ото льда. Батюшка разбил его крестом.

Крещенские купания проходили всю ночь 18 января, а также утром 19 января и в соседнем Краснодарском крае. В Краснодаре в купели окунулись около 9 тыс. человек, сообщили в пресс-службе администрации города. Обряд проводили в восьми точках города, самыми популярными местами для омовения стали озеро Старая Кубань, купель в Юбилейном микрорайоне, берег Краснодарского водохранилища и городские бассейны около Затона.