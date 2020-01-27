На Кубани в начале недели потеплеет

В Краснодарском крае с 27 по 29 января воздух прогреется до 12 °С

По данным краевого гидрометцентра, сегодня в Краснодаре без существенных осадков, ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит 9-11 °С. В целом по краю также без осадков. Днем столбики термометров покажут 5-10 °С, в отдельных районах до 12 °С. На Черноморском побережье порывы ветра могут достигать 12-14 м/с. Температура воздуха днем составит 5-10 °С, в Туапсинском районе местами до 12 °С.

Во вторник и среду в регионе возможны дожди, в горных и предгорных районах с мокрым снегом. Местами порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. Ночью температура опустится до -1…4 °С, в восточной половине края -2…-7 °С. Днем воздух прогреется до 5-10 °С, в отдельных районах до 12 °С.