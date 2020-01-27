В Тимашевском районе полицейский начальник потребовал 600 тыс. рублей за прекращение дела о краже

На замначальника следственного отдела ОМВД по Тимашевскому району в январе завели уголовное дело за попытку получить взятку

По данным следствия, следователь знал, что его подчиненный расследует уголовное дело местного жителя, которого обвинили в краже. В декабре он встретился с обвиняемым и сообщил, что может посодействовать прекращению уголовного преследования. За свою помощь полицейский попросил 600 тыс. рублей. Мужчина сообщил о предложении в органы следственного комитета.

19 декабря замначальника следственного отдела попросил подчиненного встретиться с обвиняемым, который должен был передать взятку, и дал ему свой мобильный, на котором набрал сообщение с инструкциями: деньги нужно было положить в багажник определенного автомобиля.