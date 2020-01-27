В Тимашевском районе полицейский начальник потребовал 600 тыс. рублей за прекращение дела о краже
На замначальника следственного отдела ОМВД по Тимашевскому району в январе завели уголовное дело за попытку получить взятку
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По данным следствия, следователь знал, что его подчиненный расследует уголовное дело местного жителя, которого обвинили в краже. В декабре он встретился с обвиняемым и сообщил, что может посодействовать прекращению уголовного преследования. За свою помощь полицейский попросил 600 тыс. рублей. Мужчина сообщил о предложении в органы следственного комитета.
19 декабря замначальника следственного отдела попросил подчиненного встретиться с обвиняемым, который должен был передать взятку, и дал ему свой мобильный, на котором набрал сообщение с инструкциями: деньги нужно было положить в багажник определенного автомобиля.
Вечером того же дня следователь, выполняя указание руководителя, встретился с местным жителем и показал ему набранное на телефоне сообщение. Мужчина положил 600 тыс. рублей в нужную машину. После этого следователей задержали сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю.
На замначальника следственного отдела завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Покушение на получение взятки с использованием служебного положения в крупном размере). Сейчас следователи проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают причастность полицейского к другим случаям получения взяток. На время проверки его отстранили от службы, сообщили 27 января в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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