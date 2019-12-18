Главный прокурор Кубани назвал самую крупную взятку за 2019 год

Главный прокурор Краснодарского края Сергей Табельский 18 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам года, назвал размер самой крупной в регионе взятки в 2019 году

Табельский сообщил, что за последние десять месяцев в регионе совершили более 1 тыс. коррупционных преступлений, 400 из них — в крупном размере. При этом 112 случаев из общего количества были связаны с получением взятки.

Средний размер взятки в 2019 году составил 635 тыс. рублей, что в два раза больше, чем годом ранее. Самую крупную взятку — более 11,5 млн рублей — получили сотрудники МЧС. Деньги за покровительство им передало предприятие, занимающееся документацией, связанной с обеспечением пожарной безопасности.

Табельский добавил, что в 2019 году по нарушениям, связанным с коррупцией, уволили 54 чиновника.

Напомним, в ноябре в Туапсе экс начальнику отделения МВД дали 8 лет строгого режима за взятку в 300 тыс. рублей. А в декабре 8 лет за взятку получил экс-руководитель Краснодарской краевой санэпидемстанции.