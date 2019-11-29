Главный борец с коррупцией Выселковского района получил три года за взятку от чиновника

На Кубани вынесли приговор по делу о взятке старшему оперуполномоченному группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Выселковскому району Роману Малородову

Согласно материалам дела, 33-летний Малородов в октябре 2018 года пытался получить от руководителя муниципального унитарного предприятия взятку в сумме 70 тыс. рублей. На этого чиновника в полицию поступило сообщение о совершении им мошенничества. И Малородов пообещал за взятку освободить его от уголовной ответственности и скрыть его преступление, подменив рапорт.

При этом, по данным силовиков, изначально полицейский требовал с руководителя МУПа 200 тыс. рублей, но так как у чиновника такой суммы не было, взятку он снизил. Чиновник сообщил об этом в ФСБ, которые пресекли передачу взятки.

Выселковский райсуд приговорил Малородова к трем годам колонии общего режима по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки за незаконное бездействие). Краснодарский краевой суд оставил приговор в силе, сообщили 29 ноября в пресс-службе прокуратуры Кубани.

В отношении чиновника МУПа впоследствии было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю с свою очередь сообщили, что когда приговор в отношении Малородова вступит в силу, его уволят из ОВД по отрицательным мотивам.