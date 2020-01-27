Россияне разлюбили телефонные разговоры, им больше нравится общение в мессенджерах — «Известия»

Минкомсвязи РФ 27 января опубликовало результаты исследования мобильных разговоров в России в 2019 году. Выяснилось, что россияне стали меньше общаться по телефону

За первые девять месяцев 2019 года жители России наговорили по телефону 335,5 млрд минут, что на 4,2 млрд меньше, чем в 2018 году, сообщили «Известия» со ссылкой на статистические материалы Минкомсвязи. В процентном соотношении это 1,3%, но эксперты считают, что спад популярности телефонных разговоров и переход на текстовое общение будет продолжаться.

Как рассказали изданию операторы сотовой связи, телефонные разговоры действительно сокращаются, но потери компаний компенсирует спрос пользователей на услуги мобильного интернета. Портал «360» отмечает, что у средснестатистического россиянина на смартфоне установлено четыре мессенджера, а опрос компании Deloitte показал, что спрос на мессенджеры за год увеличился на 53%, при этом 42% респондентов стали использовать мессенджеры и для телефонных звонков.