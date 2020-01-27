Россияне разлюбили телефонные разговоры, им больше нравится общение в мессенджерах — «Известия»
Минкомсвязи РФ 27 января опубликовало результаты исследования мобильных разговоров в России в 2019 году. Выяснилось, что россияне стали меньше общаться по телефону
За первые девять месяцев 2019 года жители России наговорили по телефону 335,5 млрд минут, что на 4,2 млрд меньше, чем в 2018 году, сообщили «Известия» со ссылкой на статистические материалы Минкомсвязи. В процентном соотношении это 1,3%, но эксперты считают, что спад популярности телефонных разговоров и переход на текстовое общение будет продолжаться.
Как рассказали изданию операторы сотовой связи, телефонные разговоры действительно сокращаются, но потери компаний компенсирует спрос пользователей на услуги мобильного интернета.
Портал «360» отмечает, что у средснестатистического россиянина на смартфоне установлено четыре мессенджера, а опрос компании Deloitte показал, что спрос на мессенджеры за год увеличился на 53%, при этом 42% респондентов стали использовать мессенджеры и для телефонных звонков.
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Как писали Юга.ру, 5 мая 2019 года в России вступило в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
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