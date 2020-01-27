Россияне разлюбили телефонные разговоры, им больше нравится общение в мессенджерах — «Известия»

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Минкомсвязи РФ 27 января опубликовало результаты исследования мобильных разговоров в России в 2019 году. Выяснилось, что россияне стали меньше общаться по телефону

За первые девять месяцев 2019 года жители России наговорили по телефону 335,5 млрд минут, что на 4,2 млрд меньше, чем в 2018 году, сообщили «Известия» со ссылкой на статистические материалы Минкомсвязи. В процентном соотношении это 1,3%, но эксперты считают, что спад популярности телефонных разговоров и переход на текстовое общение будет продолжаться. 

Читайте также:

Как рассказали изданию операторы сотовой связи, телефонные разговоры действительно сокращаются, но потери компаний компенсирует спрос пользователей на услуги мобильного интернета.

Портал «360» отмечает, что у средснестатистического россиянина на смартфоне установлено четыре мессенджера, а опрос компании Deloitte показал, что спрос на мессенджеры за год увеличился на 53%, при этом 42% респондентов стали использовать мессенджеры и для телефонных звонков.

Читайте также:

Как писали Юга.ру, 5 мая 2019 года в России вступило в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Telegram Интернет Мобильная связь общество Связь Технологии

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Кубанское казачье войско вместо Долуды возглавил его заместитель Перваков
Майору Дымовскому предъявили обвинение в экстремизме из-за слов о тротиле против Путина
В Краснодаре благоустройство Карасунов собираются начать в марте
В Сочи откроют экскурсионные маршруты по бывшим военным госпиталям
Министр здравоохранения Ростовской области выйдет на работу, несмотря на уголовное дело
«Краснодар» отменил матч с клубом из Уханя, где началась эпидемия коронавируса

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале